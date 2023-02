“Aporte lo que más pueda, respete para que lo respeten”: Stefan Kramer se lució en evento solidario para ayudar a damnificados de los incendios en el sur

Durante la noche de este miércoles 8 de febrero se llevó a cabo el primer evento solidario para ayudar a las personas damnificadas por los incendios forestales de la zona sur de nuestro país, “Levantemos el Sur”.

El primero en debutar y dar inicio a la jornada solidaria fue Stefan Kramer, quien sorprendió a los cibernautas imitando a algunos rostros de la televisión chilena, entre ellos: Don Francisco, Julio César Rodríguez y Jorge Zabaleta.

Asimismo, el imitador le sacó varias carcajadas a Pancho Saavedra, animador de la causa, tras una sorprendente imitación de Evelyn Matthei, refiriéndose al momento en que la alcaldesa de Providencia aseguró que Shakira le había copiado el look en el video musical junto con Bizarrap.

“A mi me da mucha rabia Shakira porque me copió la blusa en el video así estoy enojada con esa hue… La verdad es que me piqué”, bromeó.

Posteriormente, Stefan explicó que su objetivo al realizar esta actuación online era incentivar a todos los usuarios de Instagram a donar a la causa.

“Cuando tú me llamas, obviamente que uno sabe que tengo personajes, la gente ya me conoce, entonces igual uno se pone a pensar que los personajes dan visibilidad a la información que es la donación”, comentó.

Finalmente, Kramer terminó su presentación imitando a Arturo Vidal, José Antonio Neme y también a la Dra. Polo, con la cual aprovechó de mandar un particular llamado a los espectadores con la típica frase de la profesional.

“Aporte lo que más pueda, respete para que lo respeten, que Dios nos ampare. ¡Caso Cerrado!”, expresó.

Cabe recordar que durante la transmisión participaron varios rostros del mundo de la televisión y el entretenimiento, entre ellos Jorge Zabaleta, Alison Mandel, Martín Cárcamo, Diana Bolocco, Pedro Ruminot, entre otros.

Acá puedes ver la presentación: