“Buscamos tiempos en que él esté feliz y yo también”: Pancha Merino reveló los motivos por lo que no vive con su pareja, Andrea Marocchino

Pancha Merino se sinceró sobre algunos aspectos desconocidos de su relación con Andrea Marocchino, confesando los verdades motivos por los cuáles no vive junto a su pareja.

Todo comenzó cuando junto a Patricia Maldonado y Raquel Argandoña se encontraban hablando sobre los amoríos de cada una, cuando la exSQP aseguró que trataba de mantener una relación sana, respetando siempre los límites y el espacio del otro, a pesar de las diferencias.

“A él le encanta estar lleno de gente, le gusta estar con amigos, pero a mí no me gusta. Somos diferentes, por eso buscamos tiempos en que él esté feliz y yo también”, contó en el programa de TV+.

Ante esto, la “Quintrala” le consultó sobre si ambos convivían juntos en la misma casa, a lo que Pancha respondió que no.

“No vivo con él y somos súper felices así. Él vive en su departamento, que también es mío, porque tengo mi closet y todo”, explicó y reveló que tiene una copia de las llaves del hogar de su pareja, por lo que puede ir cuando ella quiera.

Esta información dejó sorprendidas a Raquel y a Paty puesto que encontraron “moderna” la relación de Pancha.

“En la confianza está el peligro”, aseguró la Raca.

La confianza lo es todo

“Yo prefiero confiar, me es cómodo, porque me carga andar angustiada. De hecho por eso no soy celosa, porque si me ponen el gorro y me cagan en el momento sufro, pero ¿estar todo el rato con la desconfianza? No”, sostuvo Merino tras la acotación de Raquel.

Por su parte, Paty Maldonado le preguntó sobre si tenía problemas con las amistades de su pareja, a lo que la madre de Kel Calderón se río de forma nerviosa. “Las pocas amistades que yo acepto son muy agradables. Yo no lo obligo a estar con mis amigos, pero generalmente él me acompaña porque le tiene que caer bien”, afirmó.

“Los hombres no tienen intuición. Mira yo a Jorge lo tengo sentado en el quincho con 4 maniquíes, 3 hombres y 1 mujer, y él se sienta en las tardes de verano y habla con los maniquíes. No le deje ni uno (amigos)”, contó la expanelista de “Mucho Gusto”.

Sin embargo, Pancha Merino no estaba de acuerdo con estas actitudes controladoras de sus compañeras de TV+: “Ay, pero es que ustedes dos son súper dominantes, de hecho, a mí me cuesta dominar. Eso es algo que deberían decidir ellos. A mí me cargaría que mi pareja me viniera a decir con qué amiga salir y con cuál no”, enfatizó.