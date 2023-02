Horóscopo chino: un golpe de suerte cambiará la vida laboral de 5 signos este 8, 9 y 10 de febrero

Para estos tres días: 8, 9 y 10 de febrero la vida le sonreirá a las nacidas bajo cinco signos del horóscopo chino, quienes tendrán la oportunidad de destacarse, de demostrar que se merecen el puesto, un nuevo salario o tener mejores beneficios. Las suertudas son las nacidas en los años del buey, el dragón, el caballo, el mono y el cerdo.

Buey

Nacidos en los años 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

Te darán la oportunidad para que brilles en tu puesto de trabajo. Es muy probable que te den las llaves del negocio o un cargo importante, pero será momentáneo. Esto será muy favorable porque no solo indica el grado de confianza que te tienen, que te has sabido ganar, sino también que es un aspecto más para destacar en tu hoja de vida o para pedir más adelante un aumento salarial o cambio de plaza. Solo debes hacer muy bien tu trabajo como lo vienes desempeñando, pero eso sí que esto no despierte la egolatría en ti.

Dragón

Nacidos en los años 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012

Hay mucha competencia, personas muy capacitadas que esperan llegar al mismo lugar que tú, pero tus habilidades blandas serán las que conquisten al reclutador, porque sabe que aunque te falta un poco de conocimiento o tienes los mismos que los demás, tu espontaneidad, tu carisma, el poder que tienes para resolver conflictos y sobre todo la comunicación te hacen la candidata ideal para ese cargo. Así que tendrás que demostrar todo lo que tienes, no solo lo relacionado con el rubro.

Caballo

Nacidos en los años 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Es el momento preciso para arriesgarte a buscar algo mucho mejor que donde estás, porque con todo lo que sabes y tu larga carrera, sumado a la astucia, ganarás clientes en un santiamén. Tus poderes de convencimiento y persuasión están muy agudizados y eso te convierte en una lince para los negocios, para hallar el dinero hasta debajo de las piedras, porque tienes una capacidad enorme de vender hasta la hoja de un árbol. Aférrate a esto porque te llevará con la persona indicada.

Mono

Nacidos en los años 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Estarás muy satisfecha con el resultado que obtendrás de ese proyecto en el que estás trabajando. Las horas que le has dedicado valdrán la pena. Ahora ya sabrás cómo hacer esto, incluso es probable que más adelante lo mejores y vendas esa idea estupenda por la que ganarás un dinero extra. Lo vital aquí es que solo tú sabes la fórmula secreta que permitió que los resultados fueran los óptimos. Te dará mucha ventaja.

Cerdo

Nacidos en los años 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Estás cansada de que te digan que tus conocimientos se encuentran por encima de lo que buscan, que estás sobrevalorada. Sin embargo, que esto no te haga desmayar en tu búsqueda de un puesto mucho mejor, solo debes tener paciencia porque realmente sí hay un lugar que te pagará cada centavo que vales, y no solo eso tendrás muchos beneficios en los que tu familia también tendrá cabida. Mientras tanto, cultiva tu mente y enfócate en lo que más busca la gente.