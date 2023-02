La insultaba y la hacía menos: Lily Collins recordó que fue víctima de abuso por parte de un ex

La hija de Phil Collins abrió su corazón el miércoles pasado durante una entrevista para el podcast ‘We Can Do Hard Things’ de Glennon Doyle, para platicar más acerca de la relación que tuvo con uno de sus ex, viviendo uno de los episodios más oscuros de su vida, siendo víctima de abuso.

Lily Collins habría platicado de su relación que hoy, ya pudo considerar como ‘tóxica’ cuando tenía poco más de 20 años, y es que recordemos que un abuso no solo se trata de violencia física, sino verbal y psíquica, que fue lo que la actriz de ‘Emily in Paris’ habría vivido con su novio de la juventud, tiempo antes de conocer al amor de su vida, el director de cine Charlie McDowell.

Si bien, la actriz contó con anterioridad la difícil relación que tuvo con su padre, el músico Phil Collins, encargado de hacer algunos de los hits más sonados de la década de los 80s con temas como ‘Another Day in Paradise’ y la canción ‘In the Air Tonight’, ahí profundizó acerca de lo difícil que fue para ella, vivir el divorcio de sus papás y esa añoranza por estar con su padre más allá de las pantallas. A esto habría añadido que sus inseguridades más profundas provienen de estos problemas con el baterista.

Lily Collins abre su corazón y platica de la tormentosa relación que tuvo con un ex tóxico

Lily Collins recordó el peor episodio de su vida con su ex abusivo “Tuve una relación romántica tóxica donde sufrí abuso verbal y emocional y en la que me hicieron sentir muy pequeña”. Narró que no solo era menospreciada, también era juzgada por el tipo de vestimenta que utilizaba, ‘usando palabras horribles sobre ella’, “Él me llamaba ‘Pequeña Lily’ y usaba palabras horribles sobre mí por la ropa que estaba usando”, añadió “Me llamaba puta y todas esas cosas”.

Agregó que este fuerte golpe emocional, afectó todo su entorno y con cada mala palabra que recibía, la actriz se iba volviendo cada vez más silenciosa, refugiándose en eso, ante los ataques verbales que sufría.

El daño fue tal que, esta tortuosa relación donde recibió comentarios denigrantes le afectaron hasta desencadenarle trastornos alimenticios. La actriz no se quedó ahí y acudió al psicólogo donde habría aprendido que ‘las presas de cualquier especie animal se negaban a comer cuando se sentían atacadas’, a esto se le suma el hecho de que poco a poco ella se iba haciendo cada vez más ‘pequeña’ debido al abuso que sufrió.

Las secuelas que dejó el abuso en su relación con Charlie McDowell

La actriz contó que aunque ahora vive una relación saludable, las sombras de ese pasado a veces vuelven a atormentarla, comentando que hay un momento en su vida donde todo marcha bien, pero de pronto el recuerdo vuelve a su memoria.