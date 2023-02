“Le llegó el karma”: Anuel se separa de Yailin y asegura que su bebé tendrá vida de reina

Se acabó la magia y el amor que unía al cantante de regueton Anuel AA y a la influencer Yailin, la más viral. A dos días de cumplir 8 meses de matrimonio, el artista sorprendió en sus redes sociales al anunciar que la ruptura con quien será la madre de su hija. A Yailin le faltan pocas semanas para parir a su primogénita.

El 10 de junio del año pasado la pareja contrajo matrimonio civil en secreto en República Dominicana. Fue un acto rápido, improvisado y sin lujos, tras mantener un romance de seis meses. “Te amo. Nunca imaginé este momento, ni cómo se sentía. Gracias por llegar a mi vida y darme esta felicidad que estoy viviendo contigo. Espero que esto dure años y años. Juntos y dándonos todo el amor del mundo”, fue el mensaje que le dedicó la cantante a Anuel.

En tanto, él le respondió: “Todo en manos de Dios. Las palabras ya no importan”. Antes de esta relación, Anuel fue novio de la cantante colombiana Karol G por tres años, pero terminaron en abril de 2021, aunque luego se les vinculó en varias oportunidades, hasta que él anunció en enero de 2022 que tenía un romance con la dominicana. Esto enfureció a los fans de “La Bichota”, quienes atacaron con comentarios despectivos a Yailin, ya que la acusaban de ser la culpable de la separación.

En noviembre del año pasado, luego de cinco meses de casados, los artistas dieron la noticia que estaban esperando su primer bebé y que en ese momento descubrirían si sería niño o niña. “Voy a ser papá. ¡Hoy vamos a saber si es niño o niña! Que dios bendiga a todas las familias en el mundo entero. Te amo”, anunció Anuel AA a través de sus redes sociales.

En una fiesta lujosa, develaron el sexo: una niña y se llamará Cattaleya. Luego Yailin comenzó a presumir su embarazo y le informó a sus seguidores que les presentará a la bebé después de unos meses de nacida.

No estoy con ella, pero siendo la madre de mi hija

Este miércoles 8 de junio, el cantante de música urbana publicó un video en sus redes sociales para decirles a todos sobre su ruptura.

“Cuando yo me enamoro, me enamoro de verdad y ya. Yailin es la madre de mi hija. Mira no estoy con ella pero es la madre de mi hija. Dijeron 70 mil cosas desde el primer momento en que pasó (desde su noviazgo), que la pisotearon, dijeron 100 mil asquerosidades, tratando de joderla y dañarle el nombre, y a mi ni cinco tuve porque yo cuando la conocí a ella y mi relación era directo con ella”, manifestó Anuel.

También aprovechó para decir lo orgulloso que está su expareja: “La muchachita ya tiene su edad, de 19 años para 20. Eso le hizo mucho daño a ella. Apóyenla, esa niña trabaja con cojones, va ser madre ahora, luchadora, sola desde pequeña, pequeña boxeadora, sola con su familia. ¡Apóyenla! Como te digo ya yo no estoy con ella”.

En relación con su bebé, que aún no nace, Anuel aseveró: Si yo tengo una hija, la tengo que cuidar y va a vivir como una reina, porque lamentablemente papi es un rey, y créanme que con toda la responsabilidad que tengo, yo sí me hago cargo, yo soy un hombre”.

Anta ahora la influencer no ha pronunciado, pero sus detractores sí: “Eso pasa cuando la felicidad de una se construye sobre las lágrimas de otra. Que poco duro la pasión”, “Le llegó el karma”, “Jaja te lo advertimos: no te quería, solo quería olvidarse de Karol, pero no pudo”, y “No entiendo por qué tanto odio, sólo ellos sabrán lo qué pasó, ya dejen esa chica en paz y vivir su vida”.