Lo dieron todo: Belén Soto y Branko Bacovich se mandaron “despedida de solteros” en México

Fue como una despedida de solteros en pareja. Así fue la fiesta que realizó Belén Soto y Branko Bacovich a orillas del mar en Tulum, el cual fue compartido en redes sociales por sus invitados, como Karen Bejarano y Kel Calderón. Carrete previo a la ceremonia de matrimonio que tendrá la actriz el fin de semana.

En los registros, abundó la alegría y buenos deseos para los futuros esposos, quienes disfrutaron junto a sus seres queridos en la paradisiaca playa, vestidos de blanco.

Antes de darlo todo al ritmo de la música del DJ, los novios ingresaron radiantes al mar, como una especie de rito para bendecir su amor, antes de la ceremonia oficial que se llevará a cabo en los próximos días en el país azteca, y que contará con la presencia de personalidades como Mane Swett y Jorge Zabaleta. Actor que hizo de padre televisivo de Belén en la teleserie de Canal 13 “Papi Ricky”.

Captura Página 7, Belén Soto.

“Te estamos observando”

Tiempo atrás, el actor e integrante del progra “Socios de la parrilla”, le mandó un cariñoso mensaje a su hija televisiva, deseándole los mejores deseos, pero también un recado, modo en broma, modo en serio, hacia su pareja Branko Bacovich.

“Voy a aprovechar esto para decirle a mi hija televisiva, a mi Belencita adorada, que la quiero mucho, que estoy muy contento de todas las cosas que ha hecho y le quiero dar un súper abrazo”, partió diciendo el amigo de Pancho Saavedra.

Además, el ex “Machos” se refirió al mega evento entre los tortolitos, señalando que “que quedan pocos días y no puedo dejar pasar esta oportunidad para decir que te convertiste en una tremenda mujer. Estoy muy orgulloso de ti, has tomado muchos riesgos y eso habla de tu valentía y de las ganas de comerte al mundo. Sé que has aprendido mucho para tu corta vida, porque eres muy jovencita”, agregó.

Finalmente, Jorge Zabaleta cerró su mensaje, enviándole una advertencia a su yerno televisivo. “(Belén) Te deseo lo mejor de lo mejor junto a Branko y a él le voy a decir: ‘Cuídala, porque ojo, te estamos observando. Nada más te digo’. Te quiero mucho”.

El casamiento por el civil fue en noviembre del 2022.