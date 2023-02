No la pueden ver ni en pintura: hijos de Shakira desprecian a Clara Chía y le tienen un apodo despectivo

Aunque la relación de Piqué y Clara Chía Martí va de lo mejor, contra viento y marea, sus hijos Sasha y Milán no la aceptan ni la quieren ver.

Los pequeños de 10 y 8 años no han tomado muy bien la separación de sus padres, aunque no saben muy bien qué sucedió en realidad, pero definitivamente Clara no les cae bien.

Y es que aunque son pequeños, son muy inteligentes, y han entendido que ella es la culpable de la separación de Piqué y Shakira, y por eso no la quieren ver ni en pintura, no la soportan, y además le tienen un apodo despectivo, según revelan medios españoles.

El apodo despectivo que los hijos de Piqué y Shakira le tienen a Clara Chía Martí

Milán y Sasha aman a su madre, Shakira, y toda su lealtad es para ella, por lo que no les gusta verla triste ni apagada, y saben que todo es culpa de Piqué y Clara.

Por eso, ellos prefieren no ver a Clara cuando van a casa de Piqué, por lo que el mismo futbolista le pide a la joven que se vaya del apartamento cuando eso sucede.

Pero, cada vez que los pequeños ven a Clara o se van a referir a ella frente a Piqué la llaman con un apodo que resulta despectivo y denigrante para ella.

Los hijos de Shakira se refieren a Clara como “la amiga” de su padre, pues no quieren darle mayor autoridad ni estatus a la joven de 24 años.

Para la colombiana, sus hijos son lo más importante, y aunque no evita que ellos salgan con Piqué, de hecho él los va a buscar a su casa muy seguido, ella sí tiene toda la precaución para que ellos no convivan con Clara, aunque sí la conocen.

Pero, a Clara le costará mucho ganárselos, debido al sufrimiento que le causó a Shakira, y es que aunque son unos niños, todo lo captan, y entienden que ella es la culpable que sus padres no estén juntos.

Por lo pronto, Clara no asiste a los eventos de Piqué en los que están sus hijos y se va del apartamento cuando ellos van.