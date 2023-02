Por esta razón el streamer español Auronplay dejaría Twitch

Una de las consecuencias de ser una de las personas más populares dentro del Internet, es que serás más sometido por el escarnio público por situaciones que ocurrieron en el pasado. El mejor ejemplo de la actualidad, es el popular streamer español, Auronplay.

Desde la red social Twitter, muchos usuarios han revelado tweets de Auronplay y su novia, Biyin, donde envían mensajes de xenofobia, apología nazi, y hasta bromear con casos de niños desaparecidos.

Su novia, quien también es streamer, es la más involucrada en mensajes y tweets del 2013 totalmente incorrectos, a los que ella se defiende señalando que los hizo en una época llena de inmadurez.

Abro hilo de la recopilación de los tuits de auron y biyin para los que no sabían lo que está pasando: pic.twitter.com/f3sTlze5wB — bumi ⭐ ⭐ ⭐ (@tanyeternals) February 5, 2023

La ola de cancelación que ha afectado a ambos streamer, obligó a la pareja a realizar una transmisión en conjunto para dar explicaciones a los múltiples tweets que se han viralizado en las redes sociales. Pero, parece que no es suficiente.

“Ahora lo veo como una persona adulta de 31 años y me da puta vergüenza lo que hacía y a lo que dedicaba mi tiempo. Me da puta vergüenza y me da mucho asco”, reconoció en un directo la propia Biyín.

Añadió: “Me sacáis cosas de hace 10 años y eso significa que lo he estado haciendo bien hasta ahora. Me duele que ayer mucha gente, que no me importa, sabiendo cómo son las funas participaran y estuvieran gozándolo. Eso me parece ser una persona nefasta”.

‘Adiós’ de Twitch

Al día siguiente, el streamer español siguió explicando su versión sobre los lamentables mensajes y finalizó anunciando un retiro temporal de todas las plataformas de Internet.

“Voy a descansar un poco, recuperar esas ganas de querer hacer cosas y de crear (...). No soy un streamer de actualidad ni tecnología. (...) Soy de comedia, humor y me dedico a hacer reír a la gente. No tengo ganas de reírme”, dijo a su audiencia.

La reconocida figura de Internet concluyó diciendo: “Twitch me lo he tomado muy en serio, empezó como una broma y se me ha ido de las manos. En unos días nos vemos”.