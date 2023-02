Series en HBO Max: Conoce cuáles son las opciones premiadas que puedes encontrar en la plataforma streaming

Calidad por encima de cantidad, ese es el lema de HBO, que con su contenido sigue sobrepasando a compañías como Netflix, que dominan el mercado de plataformas streaming.

En términos de catálogo, HBO Max sigue ganándole a Netflix por familiaridad y grandes nombres: se apoya en gran medida en programas como Friends, South Park y Doctor Who, así como en los favoritos de HBO, incluidos Games of Thrones, Sesame Street y The Sopranos. Su lista de películas también es más profunda que Netflix, gracias a ser parte de la familia Warner Bros. Puede transmitir títulos como Free Guy, Nightmare Alley, Dune y The Wizard of Oz, además de la lista rotativa normal de películas de HBO.

No obstante, con respecto a títulos actuales, la compañía estadounidense sigue desarrollando al menos 3 series que se posicionan en lo más alto durante la temporada de premiaciones.

El caso más reciente es ‘The Last of Us’, la serie, adaptada al videojuego, que próximamente se convertirá en uno de los programas con mayores reconocimientos en los próximos Emmy, según la crítica especializada.

Si cuentas con HBO Max y no sabes cuál serie ver, pues continúa leyendo que encontrarás títulos con buenas crítica especializada.

Series reconocidas de HBO Max

House Of The Dragon

La trama de esta serie, radica en la asunción al trono de Viserys Targaryen (Paddy Considine), quien, a falta de un heredero, deberá decidir quién será la persona que ocupe su lugar en el Trono de Hierro, después de su muerte.

The White Lotus

Un vistazo a las andanzas de diferentes empleados y huéspedes de un exclusivo resort a lo largo de una trágica semana.

Sucession

La saga de una familia estadounidense ficticia dueña de un conglomerado internacional de medios que no solo es rica y poderosa, sino que también sus miembros buscan el poder y dirigir el negocio a su manera, a pesar del plan de sucesión establecido.

Euphoria

Un grupo de estudiantes de secundaria navega entre drogas, relaciones sexuales, traumas, redes sociales, amor y amistad.

Hacks

Hacks es una serie comedia que sigue la historia de Deborah Vance, una cómica de Las Vegas cuya audiencia ha tenido días mejores cuando era más joven. Pero cuando ve amenazado su trabajo y su ego, accede a regañadientes a reunirse con una joven escritora de Los Ángeles para mejorar sus monólogos.

Barry

Barry es un ex marine que trabaja como asesino a sueldo en el Medio Oeste. Insatisfecho con su vida, viaja a Los Ángeles para matar a alguien y acaba encontrando una comunidad que le acepta en un grupo de aspirantes a triunfar en el teatro.