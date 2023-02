“¿Tengo que aguantar calumnias?”: Mujer desalojada de narco-casa le paró los carros a Rodolfo Carter

Durante este jueves, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, protagonizó un tenso momento luego de liderar la demolición de las denominadas “narco-casas” de la comuna. En esta ocasión, el edil se encontraba en una vivienda en la calle Monseñor Carlos Casanueva para empezar a desarmar la casa que pertenecía a la banda de “Los Macacos”.

Actualmente vive una familia con niños en el lugar, y la madre de los pequeños decidió encarar con todo al jefe comunal, diciendo que estaba haciendo “un circo” desde las 8 de la mañana.

“Cómo puede juzgar mi negocio, es mi esfuerzo de 12 años, con cuatro hijos, mamá soltera. ¿Por qué hace usted eso? Toda la gente me está diciendo que usted dice (en televisión) que mi negocio de fiestas para niños es una pantalla”, alegó la mujer en frente de todos los medios de comunicación.

Posteriormente, le dijo que: “¿Por qué usted se atreve a calumniarme de esa forma? Ya le di el gusto, le dejé que entraran a la casa y me desalojaran. ¿Qué más? ¿Tengo que aguantar calumnias? Agarre su celular y vea si mi negocio es pantalla. Hago eventos para niños, todo mi negocio está enfocado a los eventos. Todo lo hice con mis manos. ¿Por qué me hacen esto? Yo ni siquiera tengo familia acá, soy sola”, agregó bastante alterada.

Carter se defiende

Asimismo, la mujer aprovechó de mirar directamente a las cámaras y realizar un fuerte descargo: “Esta persona no tiene idea, es un caballero que está de traje y agarra documentos y lo único que hace es firmar, porque ni siquiera me preguntó a qué me dedicaba o qué hacían mis hijos o si estaba enferma. Yo lo único que hice fue respetarlo porque es el alcalde y no me merezco lo que me están haciendo”, continuó gritando.

Finalmente, Rodolfo Carter se tomó la situación con calma e intentó explicar que “en ningún momento he dicho que usted tiene un negocio ilegal. Usted ha cambiado de opinión como cinco veces, me ha gritado como diez minutos, y yo en ningún momento he dicho que es un negocio ilegal. Yo le he dicho que usted le arrienda a una persona que está procesada y formalizada”.