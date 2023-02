Encuentra la puerta para escapar en menos de 10 segundos

Pon mucha atención, ya que la imagen que observarás a continuación tiene uno de los test visuales más complejos y buscados en la web, en la actualidad. En la ilustración hay cuatro puertas, pero deberás elegir una para poder salvarte.

Agudiza tu sentido visual para que puedas encontrar una solución lo antes posible, ya que sólo así podrás seguir avanzando en este desafío.

Pon mucha atención y elige una puerta para escapar

Sabemos que eres una persona a la que le gusta estar constantemente trabajando la mente, por ello pusimos un desafío de estas características.

Pon mucha atención a la postal; si no puedes lograrlo, te recomendamos concentrarte bien para que identifiques lo más rápido la puerta de escape.

Mira la imagen

Test visual. Elige una puerta para sobrevivir.

No te asombres sino resuelves rápido el desafío, ya que no muchas personas no lo han logrado completar, así que no pierdas la cabeza.

El tiempo estimado para solucionar el acertijo es de 10 segundos, por lo que deberás ser muy rápido y evitar que el cronómetro llegue a su final.

No sólo debes poner a prueba a tu mente, sino que deberás ser muy inteligentes para tener mayor claridad y así descifrar la respuesta correcta de la imagen.

Intenta no perder de vista los detalles que caracterizan la ilustración, pues la respuesta podría estar en lugar menos pensado.

Es momento de que te enfoques y, de una vez por todas, encuentres la puerta que te salvará, así que no pierdas tiempo y mucha suerte

Solución

El desafío no era sencillo de resolver, pues había distintas puertas que tenían varios escenarios, pero una de ellas te podía salvar.

La respuesta correcta es la número dos, porque mientras los cables no choquen con el agua no habrá corto circuito, así seguirás con vida.

Solución. Esta es la puerta que debes elegir.

Las demás puertas representaban un riesgo mayor, así que si elegiste la correcta eres un nuevo ganador de este test visual.