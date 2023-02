Inclusivo y solidario: Confirman nuevo formato para elegir a la reina del Festival de Viña 2023

La edición 2023 del Festival de Viña tendrá finalmente una reina, y si bien no será la tradicional figura elegida por décadas con el apoyo de la municipalidad viñamarina y la prensa acreditada en el evento musical, vendrá de la mano de los antiguos creadores del tradicional cetro festivalero.

Fue el exdirector del diario La Cuarta, Sergio Marabolí, quien entregó los lineamientos de lo que será el nuevo formato de elección, más inclusivo, con la integración del público en general, y con una acción solidaria en favor de los miles de damnificados por los últimos incendios ocurridos en la Quinta Región.

“Es con fines positivos, abierta a la gente y centrada exclusivamente en los artistas y jurados oficiales del Festival de Viña del Mar, tal como ocurría antes”, señaló el actual director del diario La Hora, medio que tomará este año la posta desechada por la alcaldesa Macarena Ripamonti.

El nuevo formato de reina del Festival de Viña del Mar

Una elección que se enmarcará en la campaña de los “Embajadores del Festival”, con la que Marabolí espera mantener vigente el espíritu del reinado viñamarino, alejado de la cosificación femenina, y más enfocado en ser una plataforma para ir en apoyo de diversas acciones comunitarias.

“Ahora solo falta que se sume la municipalidad, de manera que juntos podamos aprovechar la vitrina del Festival y el trabajo de la prensa en beneficio de la comunidad. La producción de La Hora y yo, personalmente, me comuniqué con el equipo de Comunicaciones del municipio de Viña y no hemos tenido respuesta”, reveló el otrora director de La Cuarta, quien no descarta la opción que en algún momento la edil Ripamonti se una al nuevo proceso de elección de la reina de Viña.

“Esta es una celebración para la gente y la prensa. Así que lo haremos igual, pero siempre a la espera de que la alcaldesa Ripamonti nos dé sólo su apoyo. No necesitamos nada más. Y los canales de TV y los medios saben de qué se trata y nos respaldan”, aseguró.

Así será la votación

El nuevo formato considerará dos etapas: la primera, a través de una votación abierta al público en el sitio web de lahora.cl, que iniciará a las 00:00 horas del próximo viernes 17 de febrero y finalizará a las 18:00 horas del 22 de febrero.

Según los encargados, en este “proceso participarán por derecho propio todos los artistas y jurados oficiales del Festival de Viña 2023. El resultado representará el 50% del total de los votos”.

El 50% restante considerará a la prensa acreditada del Festival, que emitirá su voto el 22 de febrero, entre las 18:00 y 20:00 horas.

Tras esta votación, se realizará el conteo definitivo de votos que permitirá dar con el nombre de la pareja vencedora a contar de las 21:00 horas.