“La gente me empezó a conocer un poquito más”: Beto Cuevas habló sobre su paso por “The Voice”

El vocalista de “La Ley”, Beto Cuevas, está preparado para seguir mostrando una nueva faceta en su rol como coach en el programa “The Voice” de Chilevisión. Ayer fue confirmado que se repetirá el plato en sus labores dentro del espacio musical.

Con respecto a esta decisión, el cantante mencionó que tuvo un buen rendimiento en los focus group, “parece que los resultados de mi participación fueron buenos. Entonces, decidieron invitarme otra vez”, comentó al diario Las Últimas Noticias.

“Me siento muy cómodo (en TV). Ahora, eso no quiere decir que vaya a cambiar mi carrera y vaya a convertirme en un rostro televisivo a tiempo completo. Lo soy durante el tiempo que haga el programa. Yo sigo siendo pastelero de mis pasteles”, afirmó el cantante.

“Me empezaron a conocer”

A pesar de no tener una vasta experiencia como rostro televisivo, Cuevas afirmó que nunca le intimidaron las cámaras. Algo que rescata de participar en este espacio es la cercanía que creó con la gente, quienes afirma lo veían mucho más distante.

“Desde que la gente me empezó a ver en TV, me empezó a conocer un poquito más. Antes veían al cantante que se ponía lentes oscuros y que hacía una entrevista muy serio (...) Me empezaron a conocer incluso a nivel de sensibilidad humana”, aseguró al medio citado.

“Cuando la gente te escucha hablar, y además te escucha hablar de un tema que no tiene que ver contigo necesariamente, creo que la gente logra palpar rasgos de humanidad y ahí es cuando te aceptan o no te aceptan”, señaló Beto Cuevas.