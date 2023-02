“No estoy tan seguro de ir a la Gala”: José Antonio Neme se desanimó de asistir al Festival tras conocer los últimos shows de Viña

Con duros cuestionamientos y la amenaza de no asistir a la Gala del Festival de Viña del Mar, José Antonio Neme se refirió esta mañana a la definitiva parrilla de espectáculos que se presentarán en el escenario de la Quinta Vergara.

Los anuncios de las cantantes argentinas Tini Stoessel y Emilia, y el intérprete español Rels B, no cayeron bien al conductor de “Mucho Gusto”, quien en un tono irónico deslizó la posibilidad de bajarse de la próxima Gala festivalera, a la cual fue invitado junto a Karen Doggeneweiler y Rodrigo Sepúlveda, por parte de los organizadores del Festival.

Una postura que dejó en claro luego de las críticas que el concejal Carlos Williams, entrevistado desde la Ciudad Jardín por el matinal, realizó a la productora que decidió cerrar los contratos con los artistas juveniles.

Las críticas de Neme al Festival

“Este festival es totalmente atípico, no es lo que habíamos estado acostumbrados. Los artistas que se han dado a conocer ayer (jueves), no nos engañemos, no son conocidos como nosotros hubiésemos esperado”, reclamó Williams, quien incluso aseguró que la bajada del grupo mexicano Maná se debió a una supuesta campaña por redes sociales donde se convocaba al público a pifiarlos debido a los dichos que realizó Fher en 2018 respecto que Chile debiera darle salida al mar a Bolivia.

“No quiero que me critiquen los chilenos, pero voy a decir lo que siento en mi corazón: Chile es muy, muy grande, es larguísimo, es un gran país. Un pedacito que le dieran (a Bolivia). ¿Por qué no se hace un país (Chile) un poquito más para abajo y el otro país (Perú) un poquito más para arriba, no mucho; aunque sea para tener una salida”, dijo en aquella ocasión el líder de la agrupación azteca, palabras que motivaron la supuesta campaña de redes sociales que acusó el concejal viñamarino.

Neme validó las críticas de la autoridad pública, dando a entender que este festival adolecía de espectáculos para gente “mayor de 50 años y más”, algo que lo desanimaba de asistir al Festival.

“Yo de verdad no estoy tan seguro de ir a la gala… ¿Qué va a hacer uno con Tini? Yo no conozco a Tini. Nosotros ya estamos viejos. Yo creo que a lo mejor es hora de hacer un recambio, inviten a los youtubers”, sentenció Neme.