“Odio el frío”: Miss Reef agarró camas y petacas y se fue a vivir al veraniego Miami

La ex Miss Reef 2013, Lorena Gálvez, estuvo de vacaciones en Tulum, México, el 2021. A su regreso a Chile se sintió rara, entonces vendió todo y se fue del país. A un año de estar instalada en Miami, la modelo contó a LUN cómo ha sido su experiencia y lo que significa para los sudamericanos arribar al balneario etadounidense.

Siempre se sintió atraída por la ciudad. “Como tengo una marca de bikinis, siempre pensé en este lugar para mostrarme más con ellos, porque en Chile pierdes mucho tiempo con el cambio de estación. Odio el frío”, confiesa Lorena.

Gálvez relata que maneja sus marcas de trajes de baño por Internet y tiene como aspiración obtener la acreditación de su profesión, kinesiología, en Estados Unidos. “Para desempeñarte como terapeuta debes estudiar aquí al menos dos años”, explica.

También trabaja como directora de marketing en una empresa ligada al transporte de botes. Asimismo, cuenta que, como emprendimiento, “abrí Ony Fans y Unloock. Muestro lo que siempre he mostrado: bikinis, lencería, bailes. No muestro desnudos. Tenía mucho prejuicio con el qué dirán”, confiesa.

No salgo a fiestas

La ex Miss Reef comparte que le encantan las playas de Miami, asegura que es como vivir siempre de vacaciones. Respecto de su lugar de residencia, aclara que no podía arrendar una vivienda por no contar con “social security”. No obstante, un abuelito le arrendó, sin exigirle nada, un departamento en Mid-Beach, en Millionaire Road. “Es la calle de los millonarios. Mi departamento mira hacia las mansiones. Es un condominio judío, hay hasta iglesias”, explica Galvez.

En cuando al ambiente en donde vive, Lorena advierte que “a veces me da vergüenza por los bikinis que uso, Mi línea de bikinis no es normal, vendo sólo colaless, Por eso prefiero irme a la playa, por un tema de respeto, porque uno tiene que empatizar con la cultura”.

Ante la observación de la periodista de LUN de que en ese barrio no hay mucho carrete, la ex Miss Reef aclara que “no salgo a fiestas, me levanto temprano a entrenar”.