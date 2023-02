Slam Dunk: Su verdadero final y el motivo por el que cancelaron el animé

El animé y el deporte: aunque son pocas las series que han tratado el tema, como Supercampeones, resulta un verdadero éxito. Otra que lo hizo fue, en el caso del baloncesto, Slam Dunk.

Creado por Takehiko Inohue, se publicó como manga por primera vez en 1990, para la editorial Shueisha en Shonen Jump. Dio el salto al animé en 1993 de la mano de Toei, con una duración de 101 episodios, emitiéndose el último el 23 de marzo de 1996.

Slam Dunk

Pero el final resultó abrupto. No se concluyó el arco como sí ocurrió en el manga, cuya última publicación ocurrió el 17 de junio de 1996.

¿Cuál fue el motivo del corte de Slam Dunk en animé? ¿Y cómo concluía realmente en el manga?

¿Por qué cortaron abruptamente el animé de Slam Dunk?

Los amigos de ETC explican que el final ocurrió por problemas económicos. Lo último que se emitió fue la llegada al Campeonato Nacional, así que los fanáticos no pudieron ver coronados (¿o perdedores?) a Hanamichi Sakuragi y sus compañeros.

El animé mostró la travesía del equipo de Shohoku para llegar al Regional, pero nunca apareció su labor en el Nacional.

“Los costos de producción y animación se fueron haciendo más altos, lo que provocó el fin del animé y del acuerdo con Toei, que nunca se refirió públicamente a la cancelación del animé”, cuentan en ETC.

Toei adaptó hasta el capítulo 197 del manga original. Pero, ¿cuál fue el cierre definitivo de la edición impresa?

En total se publicaron 31 volúmenes compilatorios (tankobon), lanzándose el último, como hemos dicho, el 17 de junio de 1996.

El final de Slam Dunk en el manga

La definición del Campeonato Nacional para Shohoku tiene en el camino a Toyotama, Sannoh y Aiwa Gakuin, desarrollándose en la ciudad de Hiroshima.

El primer partido lo ganó Shohoku 91-86 a Toyotama, con Sakuragi sacado del juego por el profesor Anzai, y Yasuda ayudando a fortalecer la defensa.

El segundo compromiso fue entre Shohoku y Sannoh. Con la fanaticada en contra, Sakuragi y sus compañeros dejaron alma, corazón y sangre sobre el tabloncillo, venciendo 79-78.

Pero, desgastados tras los dos compromisos previos, Shohoku perdió contra Aiwa Gakuin.

Y en las historias individuales, Haruko escribe una carta a Sakuragi para informarle que Miyagi es el nuevo capitán del Shohoku, convirtiéndose ella en entrenadora del equipo. Akagi no recibió una beca, debiendo tomar los exámenes junto con Kogure para entrar a la universidad; y Mitsui se queda solo en el equipo.

Sakuragi debe recuperarse de su lesión en la espalda para afrontar nuevos desafíos.

The First Slam Dunk

En diciembre de 2022 se estrenó la película The First Slam Dunk, convirtiéndose en todo un éxito en Japón. No obstante, no ha llegado aún a Latinoamérica: se espera que ocurra en el transcurso de 2023.