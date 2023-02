¡Volvieron! Piqué si habría pedido segunda oportunidad a Shakira cuando aún estaba con Clara Chía

Si hubo una segunda oportunidad, medios europeos han corroborado que la estrofa de Shakira en la sesión número 53 con Bizarrap tiene todo el sentido del mundo. El catalán si habría buscado a la colombiana después de haberse separado por primera vez.

El ex futbolista habría jugado doble play en su intento por recuperar a Shakira, de acuerdo con lo reseñado en el tabloide de El Periódico de Barcelona, este aseguró que Piqué sí buscó a la colombiana, en marzo de 2022, reconciliación que Shakira no rechazó y a la que dijo sí, con la esperanza de salvar su relación de más de 13 años.

“Podemos asegurar que la ex pareja se dio una segunda oportunidad en el mes de abril. Los entornos de ambos guardan silencio y prefieren no comentar los detalles de dicha reconciliación, pero sí nos confirman que se produjo y que, desgraciadamente, no tuvo un final feliz”, recoge parte de la información reseñada por el medio del oriundo país.

De igual forma, El Periódico recoge que Piqué y Shakira lo habrían intentado hasta mediados de abril, esto con el condicionante de que la barranquillera desconocía por completo la relación alterna de quien fue su pareja. “Piqué y Shakira tomaron la decisión de separarse a mediados del mes de marzo. Venían arrastrando una severa crisis desde hacía algunos meses. Pero en abril de 2022 ambos se dieron una segunda oportunidad y apostaron por intentarlo de nuevo. Los pormenores nos los guardamos para otra ocasión”, agregó el medio.

Para dar más peso a su versión, el rotativo aseguró que una persona allegada a la artista, fue quien ratificó que la colombiana no estaba al tanto de la relación que Piqué llevaba con Clara Chía, a quien dio voz y rostro a mediados de agosto.

“Lo intentaron, pero no funcionó. La suya fue, y es, una relación muy pasional, para lo bueno y para lo malo. Él volvió, de nuevo, a su piso de la calle Muntaner y disfrutaba de su vida de soltero. Shakira, en ese momento, desconocía por completo la relación que su ex ya mantenía con Clara Chía y no fue hasta el mes de agosto cuando le puso nombre y cara a su sustituta”, sentenció la fuente.