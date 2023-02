Parived alega que nunca llenó el imaginario de la pareja hollywoodense en relación con Tonka

En una entrevista a profundidad y de larga extensión con La Tercera, Marco Antonio López Spagui, más conocido como Parived, se refirió al caso “Relojes VIP Robados”, pero también sobre su larga relación con la animadora de televisión Tonka Tomicic, así como de los cuestionamientos de los cuales fue objeto por ello.

Además de confirmar que la separación fue por acuerdo mutuo y que nada tiene que ver el proceso judicial, el anticuario rememoró los antiguos cuestioanmientos que surgieron en el momento de hacerse pública la relación con la exmodelo.

“‘Pero cómo la Tonka está con este viejito’ o había gente que decía que yo andaba con una bata. Tantas cosas, que tenía una secta. ‘Se levanta tarde’, ‘flojo’. Yo me levanto a las cinco de la mañana”, enfatizó.

“¿Por qué yo no me presenté para que me conocieran? Es muy simple, porque en una relación de pareja, una persona ya está híper expuesta. Imaginarse que yo me expusiera, era invivible en una relación”, añadió.

Imaginario de pareja hollywoodense

Incluso sacó a colación a aquellos que se preguntaban por qué Tonka no prefería estar con su excompañero de pantalla, Felipe Camiroaga.

“(Decían) ‘Por qué no está con este señor’, que en paz descanse (Felipe Camiroaga). Entonces la gente crea estereotipos, asociaciones de imágenes, las circunstancias, las parejas perfectas. Y bueno, yo no llenaba al parecer o nunca llené el colectivo imaginario de la pareja hollywoodense o perfecta”, expuso Parived.

Por último, acerca del vínculo con Tonka, Marco Antonio subrayó que “ella me ha apoyado, me apoya, pero yo también la he apoyado y la apoyo y la apoyaré”.

Revisa parte de la entrevista