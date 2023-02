Paty Maldonado se lanzó en contra del Festival de Viña del Mar: “Está con oxígeno”

A casi una semana del inicio de la nueva edición del Festival de Viña del Mar, es un tema que está siendo constantemente discutido en los paneles de televisión. La panelista de “Tal Cual”, Patricia Maldonado, fue crítica con el evento, y con las últimas ediciones de este.

“Hace unos 10 años atrás dije que el Festival de Viña se está muriendo, tiene oxígeno”, partió Paty. Raquel Argandoña le preguntó cuándo se dio cuenta que estaba en declive, y Maldonado dijo que “cuando empezó a cambiar el humor, se puso a poner grosero arriba del escenario”.

Otro factor que influyó en su crítica es la competencia internacional, la elección de jurados que no tienen conocimientos musicales sobre composición, arreglos, interpretación, entre otros criterios artísticos.

Maldonado señaló que existe una falta de respeto a las competencias musicales y folclóricas, ya que el público no les presta atención. De igual forma, afirmó que ya no existen canciones memorables dentro de la competencia del Festival.

“Siempre he sido muy crítica, dura tal vez, muy de frente, pero el tiempo me da la razón. Hoy día el Festival de Viña está con oxígeno, ya no le entra aire, en cualquier momento (muere)”, sentenció.