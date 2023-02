De ser los mejores amigos a distanciarse: ¿por qué Angelina Jolie se alejó de su hermano?

Angelina Jolie se encuentra en uno de los momentos más plenos de su vida enfocada en su labor humanitaria y su rol como mamá, pero hay conflictos sin resolver en su vida personal que la acosan.

Por un lado, está su interminable batalla legal con Brad Pitt tras su mediático divorcio. Mientras, por el otro, se encuentra su aparente distanciamiento de su hermano mayor, el actor James Haven.

Hijos de Marcheline Bertrand y Jon Voight, los hermanos apenas se llevan dos años y habían tenido una relación muy estrecha desde su infancia en la que siempre se manifestaron apoyo incondicional.

En el año 2000, causaron controversia cuando se besaron después de que ella ganara el premio Oscar a la mejor actriz de reparto por su gran actuación en la película Girl, Interrupted (1999).

“Estoy en estado de shock y estoy tan enamorada de mi hermano en este momento. Simplemente me abrazó y dijo que me amaba, y sé que está muy feliz por mí”, expresó en su discurso de aceptación.

Más adelante, ambos estuvieron el uno para el otro cuando su amada madre falleció en 2007. En una entrevista con Daily Mail, James recordó ese duro momento y el apoyo de su hermana.

“No podía parar de llorar. Por suerte, tuve a Angelina a mi lado cuando me enteré”, rememoró.

Asimismo, en 2010, él fue parte crucial en la reconciliación que la famosa tuvo con su padre, con quien los dos han tenido una relación complicada, principalmente, por sus abusos hacia su mamá.

“No recuerdo en absoluto a mi madre gritándome a mí y mi hermana. Pero tengo recuerdos horribles de mi padre y la forma en que se comportó. Fue muy duro con nuestra madre”, contó.

Igualmente, durante su divorcio de Pitt en 2016, James no solo fue un gran apoyo emocional para su hermana, también se encargó de cuidar a sus seis sobrinos desde antes de la separación.

De hecho, de acuerdo a un informante a la revista OK!, el hermano de la actriz pasaba tanto tiempo con los pequeños y Pitt estaba tan ocupado que Knox y Vivienne comenzaron a llamarlo “papá”.

No obstante, a pesar de todo lo que han atravesado con la ayuda del otro, hace mucho que no se dejan ver juntos. La situación es extraña pues no se escondían de la prensa en sus salidas familiares.

Y eso no es todo. Algunas personas cercanas a ambos han declarado que sí están distanciados desde hace algún tiempo, pero ¿qué pudo ser tan fuerte para desunir a estos hermanos que parecían inseparables?

¿Qué distanció a Angelina Jolie de su hermano, James Haven?

Si bien no existe nada oficial al respecto, una persona allegada a la artista habló con el Daily Mail sobre la supuesta ruptura de los lazos entre Angelina Jolie y James Haven en enero del año 2021.

“Se cree que Angelina y James se separaron hace algunos años”, develó el informante. “Solían ser inseparables; él era en gran medida su compañero de referencia y su mejor amigo durante tantos años, así como un hermano devoto”.

“James ayudó a criar a sus hijos y cuidaba a los niños cada vez que Angie y Brad querían tiempo privado. Es justo decir que él era una de las pocas personas con las que se sentían cómodos cuidándolos”, agregó el anónimo.

“Pero de repente y sin una explicación real, su comunicación pareció detenerse de la nada. Él hace lo suyo, ella hace lo suyo y, aunque pueden ser cordiales desde la distancia, ciertamente no los ve ni escucha que estén juntos”, aseveró.

El insider destacó que “solo ellos saben lo que realmente sucedió”; sin embargo, “es triste y la situación no parece cambiar en el corto plazo”.

Ni Jolie ni Haven han salido a confirmar o desmentir las declaraciones, pero una fuente dijo a Radar Online que el supuesto motivo tras su distanciamiento fue la actitud de la actriz con su hermano.

“James ama a sus sobrinos y está feliz de ser su ‘manny’ de tiempo completo mientras ella pone su vida en orden, pero ella es muy grosera con él y no hay mucho que él pueda soportar”, reveló.

“Angelina hace pasar a James por un infierno cuando él no puede mantener a los niños tranquilos mientras ella intenta trabajar y lo hace prepararle cafés y salir a comprarle comestibles como si fuera una especie de asistente”, explicó.

Por otro lado, fuentes cercanas dijeron a New idea que la razón por la que estarían alejados es que James quedó “devastado” cuando su hermana lo despidió como niñero y se desató una discusión.

“Angelina y James tuvieron una gran pelea después de que ella lo despidió de ser el cuidador de sus hijos principal y apenas han hablado desde entonces”, detallaron sobre los eventos de 2017.

“James insiste en que Angelina ‘arruinó su vida’ y dice que pasaron de ser mejores amigos a enemigos de la noche a la mañana”, publicó el medio citando insiders sin identificar.

Según el medio, al inicio, se reportó que el histrión había sido despedido de manera discreta luego de que la actriz de Eternals se preocupara porque el trabajo fuera mucho para él y estuviera “agotado”.

Empero, por ahora, lo único que se sabe es que James Haven se alejó de la vida pública tras la presunta pelea. No fue avistado más sino hasta que Daily Mail lo captó en California en 2021.