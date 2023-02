“Era todo nuestro mundo”: inesperada muerte de Cody Longo dejó devastados a su esposa e hijos

Aún impactados en Estados Unidos con la sorpresiva muerte del actor y cantante norteamericano Cody Longo, estos últimos días se han conocido mayores antecedentes respecto de su deceso, el pasado miércoles, en su residencia de Austin, Texas.

Reconocido por sus frecuentes papeles en las series “Hollywood Heights” y “Days of Our Lives”, junto a otras apariciones en producciones como “Bring It On: Fight to The Finish” y “Nashville”, el actor de 34 años había estado el verano pasado en rehabilitación debido a sus problemas de consumo de alcohol, sin embargo, y según testimonios de familiares al portal TMZ, momentos previos a su muerte se cree que habría recaído y “es probable que el alcoholismo sea lo que lo mató”.

Muerte inesperada

“Cody era nuestro mundo. Los niños y yo estamos destrozados y más que devastados. Era el mejor padre, un padre increíble y el mejor esposo. Siempre y para siempre te extrañaremos y te amaremos. Nuestro mundo entero está hecho añicos”, señaló a People Stephanie, la esposa de Longo, quien fue la primera en dar las alertas a la policía local debido a que el día de su muerte el actor no se había contactado, como era habitual, con ella, que a la hora del deceso se encontraba trabajando en su academia de danza.

¿Amaste La Casa de Papel? Conoce estas producciones sobre atracos de bancos que encontrarás en Netflix

Las informaciones oficiales las proporcionó el mánager del actor, Alex Gittelson, quien al igual que los familiares de Longo, lamentó el inesperado deceso.

“Mi corazón se rompe por su hermosa familia (...) Él se había alejado de la actuación para dedicarse a la música y pasar más tiempo con su familia en Nashville, pero nos mantuvimos en contacto regularmente y estaba emocionado de volver a actuar este año”, recordó Gittelson, quien describió a Cody como “una persona tan leal, amorosa y talentosa. Lo extrañaremos mucho”.