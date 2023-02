No lo vio venir: Vanessa Daroch es funada por seguidoras por no cumplir sesión ofrecida

Vanessa Daroch fue funada en redes sociales por seguidoras que reclamaron no haber recibido la sesión de canalización que la tarotista les había regalado. Primero, fue una mujer la que expuso su situación personal contra la medium, pero a ella sumaron muchas más, quienes alegaron haber pasado por la misma situación, informó Infama.

“Una de las participantes de la conferencia y taller que realizó la medium y tarotista se comunicó con nosotros para exponer su malestar con Vanessa Daroch por irregularidades luego de participar y haber obtenido de regalo una sesión canalización el cual nunca se llevó a cabo”, indicó el medio.

Según se expusieron varios pantallazos, se leían diversos reclamos de mujeres que nunca recibieron su sesión de regalo.

“Yo tenía agendada mi sesión a las 21:00 horas...e 4 de agosto respondí al correo con los datos olicitados y en las indicaciones decía que era vía Zoom. Resulta que hoy desde las 19:00 comencé a solicitar el enlace por que no me llegó y no responden por ningún medio”, dice uno los pantallazos que fueron compartidos.

En otro, se lee “cuándo vas a realizar mi canalización? desde el año pasado que estoy esperando...” , “me gané una canalización, nunca se me hizo”, “mi tía con Vanessa se ganó una especia de contacto con un ser querido y a la fecha nunca cumplió con el compromiso”, fueron varios de los reclamos, demostrando que no sería un hecho aislado.

Capturas de pantalla por Vanessa Daroch.

Respuesta a funadoras

Desde la Clínica Estética L’Esthète de Vanessaa respondieron con un correo a una de las afectada, pidiendo que “no vuelva a escribir en el Instagram por su atención...la sesión es un regalo el cual no pudo realizar en la fecha acordada por motivos de salud...En estos momentos está de vacaciones...”

“Para ser sincera, encuentro bien incómoda la situación y me parece que no es la forma hacer algo público, reclamando “un regalo”...le informo que Vanessa no realizará la sesión”.