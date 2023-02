“¡Quedé loco igual!”: Pablo Chill-E explicó tatuaje que recuerda dictadura de Pinochet

El cantante urbano Pablo Chill-E se defendió de las críticas que recibió, tras difundirse uno de los tatuajes que tiene en su cuerpo, que recordaría la dictadura de Augusto Pinochet, ocurrida en Chile entre 1973 y 1990. Según explicó, la figura que se pintó en la espalda, en ningún caso tiene como objetivo rememorar la época que dividió al país, consignó ADN Radio.

Se trata de una antigua moneda de 10 pesos, creada ante el autoimpuesto gobierno militar, la cual había pasado totalmente desapercibida, hasta ahora. Cuando usuarios se fijaron del símbolo y lo catalogaron de “facho”, sin embargo el argumentó que el tatuaje fue realizado “por mera ignorancia”.

“Oye, para esa estupidez que anda circulando en Twitter de que la gente está especulando que yo puedo ser facho porque tengo tatuada una moneda en la espalda… yo ahora les explico que me la tatué sin saber la historia de la hu.., por mera ignorancia”.

El tatuaje que tiene Pablo Chill-E en el hombro, de un símbolo de la Dictadura de Pinochet, denota una falta de sensibilidad y falta de empatía para con las victimas de la dictadura o bien una ignorancia supina respecto de lo que pasó en este país, en los 17 años de Dictadura... pic.twitter.com/cJI1NjpIFL — Jorge Sotelo Galgani (@JorgeSotelo_G) February 11, 2023

“Qué loco igual”

“Mis acciones, mi forma de ser, ustedes ya la han visto, ¡cómo yo voy a ser facho! Tampoco soy comunista, no soy ninguna hu.., yo no estoy ni ahí con la política cu…”, enfatizó.

Además, para zanjar la polémica y dejar en claro que no tenía idea del significado que se le asocia, se lo borrará a la brevedad.

“Ahora en breve me la voy a tapar...la razón por la que me la hice fue más que nada porque representa la libertad. Yo en ese tiempo no tenía idea de que la había sacado Pinochet y que era por la liberación del comunismo y no sé qué”.

Finalmente, uno de los pioneros del género urbano especificó que el diseño de su tatuaje dice “República de Shishi” en vez de República de Chile .

De igual manera, “En breve me la borro sí, quedé loco yo igual”, recalcó.