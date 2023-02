¿Renovar The Office? Esto dijo una ejecutiva de NBC sobre la legendaria serie de comedia

A medida que pasan los años, más usuarios han revalorizado la serie The Office, ubicándola entre las mejores series de comedia de la historia, al lado de legendarias como Friends o Seinfeld. Es por eso que cada cierto tiempo, se renuevan rumores de una posible reboot de la historia original.

A casi 10 años de la transmisión del último episodio de la serie, un importante ejecutivo se refirió a la sitcom pensando en un regreso a futuro.

“Lo que sea que Greg Daniels quiera hacer, estoy de brazos abiertos”, dijo Susan Rovner, presidenta de contenido de entretenimiento en NBCUniversal TV and Streaming, en el podcast Top 5 de The Hollywood Reporter TV.

A estas palabras se le une las dichas en el 2019, por Bonnie Hammer, presidenta de Digital Enterprises de NBC, quien señaló: “Es mi esperanza y objetivo que hagamos un reinicio de Office. Espero que podamos averiguar cuál sería ese gran reinicio. Estamos teniendo conversaciones”.

Elenco de The Office

De momento la información liberada son pequeñas frases realizadas por algunos ejecutivos y especulaciones de medios de comunicación.

Lo cierto es que el elenco original de la serie siente un profundo cariño por el programa que duró 9 temporadas.

A mediados del 2020, el elenco tuvo una pequeña reunión por Zoom, encabezado por John Krasinski, donde se dedicaron a hablar de los mejores momentos vividos durante los años de grabación.

En el 2019, Jenna Fischer y Angela Kinsey estrenaron un podcast llamado ‘Office Ladies’, donde se dedicaron a ‘deconstruir’ cada episodio de la serie de NBC, además de publicar un libro llamado ' The Office BFFs: Tales of The Office from Two Best Friends Who Were There’ que ofrece información sobre sus experiencias mientras estaban en la serie.

Medios sostienen que así como se ha ‘recuperado’ en otro estilo series como Bel-Air o Saved by the Bell, la plataforma streaming, Peacock, puede realizar lo mismo con The Office.