¿Abrirá su OnlyFans? Ivana Knoll responde a sus grandes admiradores

Además del título de la Selección de Argentina y el objetivo cumplido de Lionel Messi, en el Mundial de Qatar, Ivana Knoll también robó cámara en Qatar 2022.

De hecho, la modelo croata fue nombrada “La Novia del Mundial”.

No era para menos, pues la europea llamaba la atención en cualquier lugar donde se presentaba, tanto dentro como fuera de los estadios.

Y es que Ivana se dejaba ver con ropa entallada y escotada, algo que las autoridades locales y de FIFA recomendaron evitar, para no tener problemas con las costumbres y tradiciones del país que albergó la Copa del Mundo.

¿Abrirá Ivana Knoll su OnlyFans?

Como consecuencia, desde finales del año pasado, a la modelo croata le pidieron que abra su cuenta de OnlyFans.

Y es que sus más de 3.5 millones de seguidores de Instagram le solicitaron que emprenda en el portal de contenido para adultos, para tener mayor interacción y conocerla más de cerca.

Sin embargo, para decepción de sus fans, la modelo europea no considera estar presente en la plataforma de origen británica.

Y es que, en una entrevista con Micahel Babcoock y Lucas Widman, Knoll reveló que que a ella no le gusta aceptar cualquier propuesta económica, ya que “no todo es dinero en esta vida”.

“La mayoría de las veces no tomo todo lo que me ofrecen, porque me gusta trabajar con marcas que me gustan, y no hay muchas; me gusta presentar lo que realmente me gusta, y no solo por lo que me pagan”, dijo la croata.

Por lo que sus admiradores se tendrán que conformar con apreciar la belleza de Ivana en las redes sociales y las marcas con las que colabora.

“No condeno, pero no soy ese tipo de persona. No es para mí. Traté de explicar que no siempre se trata de dinero, me importa la reputación. No pienso en un OnlyFans por ahora”, indicó.