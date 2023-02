Barbie: Primeras funciones de prueba aseguran que la película es increíble

Desde que Greta Gerwig se hizo un nombre con grandes cintas como Ladybird y Mujercitas, volviendose una de las directoras del momento, los proyectos a los que se vea vinculada, tendrán atención. Tal es el caso que ocurre con su venidera cinta de Barbie.

La popularidad de la muñeca rubia es indiscutible, pues, además de ser uno de los juguetes con mayor fama, Barbie también amasa una buena cantidad de fans gracias a las cintas animadas que giran en torno al personaje propiedad de Mattel.

Ahora, en la cinta de Gerwig, Margot Robbie será la encargada de encarnar a Barbie, y, según reveló World of Reel, espectadores de Nueva Jersey ya tuvieron la oportunidad de ver una función de prueba de esta película, la cual superar todas las expectativas planteadas para la historia.

Barbie maravilló a la crítica

“Vi Barbie. Me encantó. Va a ser una película masiva. Ferozmente feminista y volcánicamente histérica. Muy llamativa y brillante. Ganarán Oscar por Vestuario y Diseño, son deliciosos. Deconstruye la iconografía feminista de Barbie y la recontextualiza para una nueva generación. Crea fuertes comentarios y yuxtaposición. Como se trata de Gerwig, hay un gran corazón en el centro. Margot interpreta a Barbie con acento del Valle, con interés y agencia, mientras cuestiona su posición en Barbieland y choca con Ken sobre el patriarcado. Gosling es sobresaliente como Ken, quizás su mejor actuación. Es un gran ladrón de escenas y puede cantar y bailar. Probablemente lo nominarán al Oscar. Will Ferrell no ha sido tan divertido en años, interpreta a un CEO superficial y performativo de Mattel. Otros destacados incluyen a Rhea Pearlman y Michael Cera”, escribió una de las fuentes.

Otra reacción asegura:

“Greta elevó su juego. Visualmente, es icónica. Los vestuarios saltan de la pantalla y los escenarios se sienten apropiadamente como juguetes y animados. Cada actuación está en el mismo tono y cumplen en su campo. Gosling es el más valioso y nunca ha estado mejor. Su actuación será recordada hasta la muerte. A pesar de la comedia aguda y exagerada en general (¡incluso hay una escena de persecución!), sigue siendo sorprendentemente emocional y juguetona y alegremente política sin ser pesada. Se mueve rápido pero acierta en sus ritmos narrativos. El monólogo de America Ferrara sobre los dobles estándares que enfrentan las mujeres provocó aplausos. Será PG-13, hay bromas sexuales e insultos.”