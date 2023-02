Daniella Chávez revive dura crítica a Daniel Alcaíno tras bajarse del Festival de Viña

El anuncio de Daniel Alcaino de renunciar a su participación en el Festival de Viña del Mar, con su personaje Yerko Puchento, he complicado mucho la edición de este año del certamen. Los organizadores buscan con urgencia un nuevo número de humor para el reemplazo ese día. No obstante, hoy una figura del espectáculo arremetió con todo en contra del actor: Daniella Chávez a través de un publicación en Twitter.

“Yerko Puchento, cobarde como todo maltratador de mujeres. Arrancó del Festival de Viña, era mucho premio para él”, posteo la modelo.

En este sentido, añadió: “fui la última víctima en Vértigo y la que lo sacó de pantalla con mi denuncia con diputados. ¡Además de confrontarlo en VIVO y se le cayó la cara al cobarde!”.

“Fueron muchas mujeres maltratadas, pero ninguna alzó la voz. ¡Fui la que lo enfrentó en vivo y luego lo denuncia! ¡Ahora veo que vuelve arrancar, esta vez del Festival de Viña!”, sentenció.

Fueron muchas Mujeres maltratadas, Pero ninguna alzó la voz! Fui la que lo enfrento en vivo y luego lo denuncia! Ahora veo que vuelve arrancar, Esta Vez del Festival de Viña! — Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 13, 2023

Origen de la enemistad

La animadversión entre Alcaíno y Chávez se origna en 2018, cuando la Conejita Playboy fue invitada al programa “Vértigo”. Durante la rutina de Yerko Puchento, el comediante la trató de trabajadora sexual al nombrarla constantemente como “Daniella Carlina”, en referencia a la tía Carlina.

Ante esta situación, la modelo respondió: “Yerko, es Daniella Karina, No Carlina. Si me quieres decir prostituta, me lo dices a la cara. Dilo de frente”.

“Yerko me trató de prostituta y caliente. Nadie dijo algo y había tres mujeres en el set. Se llenan la boca con discursos y nadie dijo algo”, posteó en su Twitter tras el hecho.