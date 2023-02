“Las cuentas no se pagan con trueque”: Funan a Nicole “Luli” Moreno por pedir canje

La modelo fitness Nicole “Luli” Moreno fue funada en redes sociales por pedir una sesión de pedicure “urgente”, a cambio de canje publicitario, lo cual generó la molestia de la emprendedora quien decidió compartir la captura del mensaje y exponer sus reclamos, puesto que la influencer ni siquiera seguía su cuenta de Instagram.

Además, la molestia radicó en la forma que realiza la solicitud, poniendo día y hora.

“Hola hermosa, cómo estás. Quería saber si es posible que me puedas ayudar con una pedicura a eso de las 2:30. Pasa que necesito dejar ok eso, por el tema que esta semanita se viene la Gala al Festival de Viña y estoy de una cosa en otra y me falta eso. Te puedo hacer una hermosa publi”, escribió Moreno.

“¿Existe la posibilidad que me puedas ayudar hoy, lo necesito urgente”, agregó.

Funa a Luli

“¡Ni se arrugan!”

Ante esto, la mujer le respondió de vuelta explicándole que no hace canjes ni trabaja los domingos.

“Hola, qué tal. No hago canjes ni trueques por publicidad querida, es mi trabajo y los domingos no trabajo. un abrazo y que te vaya bien”.

Luego, sumó otros comentarios al momento de compartir el mensaje, señalando que ¿sabí la wea que me da rabia? Se ofrecen para hacer canjes por publicidad asumiendo que sus seguidores me sirven y ¡ni se arrugan!.

Según explicó, lo que le molesta es que la supuesta publicidad ni siquiera es al tipo de público que la emprendedora necesita.

“Yapo Luli o CM de Luli, las cuentas no se pagan con trueque”. “Y después se llenan la boca con “apoyemos a las pymes”. “Por último, sigue mi cuenta poh”.

En otra historia, su pareja ofrece una publicidad de 15 segundos en sus historias de Instagram por la suma de 200 mil pesos, para poder financiar una competencia de Nicole. Oferta que también fue rechazada.

Al parecer los emprendedores se están dando cuenta de cuánto valen realmente los influencer.