“Les gustaba castigar a la gente”: Leo Caprile desclasifica feas prácticas y maltratos en TV

Leo Caprile es el invitado estelar para el capítulo de hoy lunes de “Juego Textual”, donde hará un recorrido a sus más de 35 años de trayectoria en la televisión chilena, según consigna La Cuarta.

Es más, dentro de este contexto de conversación se referirá a la forma en que algunas figuras del medio antiguamente maltrataban a la gente.

“Vi nepotismo, prepotencia, maltrato, había directores y productores que eran unos hijos de p... y les gustaba castigar a la gente. Hoy en día eso es imposible, hoy levantas la voz y pones una denuncia”, desclasificará por las pantallas de Canal 13.

¿Recurso sexista en TV?

En este sentido, Caprile también hablará sobre sus prácticas de antaño en televisión, en específico respecto a uno de sus programas más recordados, “Casi en serio”, en el cual uno de sus elementos más novedosos era que las modelos “hablaban por el ombligo”. Sobre esto, comunicador defenderá lo realizado y asegurará que no la consideraba una actitud sexista.

“Eso se dio orgánicamente. Era un programa que no tenía recursos y construimos un programa que era una atmósfera, donde todos aportábamos algo. A las modelos las llevaban gratis, entonces desfilaban y ganaban plata con la tienda que las vestía, y teníamos que sacar un contenido con eso. No era algo contra el sexo, era algo utilitario, lo hacíamos con modelos hombres también”, planteará Caprile.

Luego de ser consultado de si se arrepiente de este recurso, la emblemática figura televisiva admitirá que “había una cierta cosificación de las personas” en el programa. Asimismo, asegurará que “si llegase a arrepentirme sería burdo y falso, pero sí me arrepiento de cómo veíamos a los compatriotas, a la gente, a los vecinos. Yo me crié en un país homofóbico, de tiranía, de odio, donde aún nos dividimos entre fachos y comunistas, y me arrepiento de no haber estado un paso más adelante culturalmente”.