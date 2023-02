“Me arranqué el pelo”, aunque fue un éxito, Jenna Ortega revela las consecuencias de dar vida a Merlina

Jenna Ortega llegó a la cima de su carrera al interpretar el papel de Merlina, la exitosa serie de Netflix que se convirtió en un gran éxito.

Su interpretación de esta joven con rostro “infeliz” y sin emociones ni sentimientos causó sensación en el mundo, al igual que su divertido baile que miles han recreado.

Sin embargo, llegar a ello no fue nada fácil para Jenna, quien recientemente confesó que vivió una “pesadilla” al grabar su personaje y hasta se “arrancó” el cabello.

Jenna Ortega revela los desafíos que vivió para grabar Merlina

Jenna Ortega confesó que “no durmió nada” mientras grababa la serie de Merlina, y no tenía tiempo de descansar, lo que la llevó a un gran estrés.

“Terminé llorando histéricamente. Era llegar dos horas antes al set, hacer ese día de 12 a 14 horas, luego ir a casa y luego subirme a Zoom y recibir cualquier lección que tuviera”, dijo la actriz.

Y es que no solo debía filmar, también tenía que tomar clases de violonchelo. “Tenía que presentarme en mi departamento y mi profesor de violonchelo ya me estaba esperando. Simplemente pasaba constantemente, y si podía en un fin de semana, si no estuviéramos filmando el sexto día de esa semana, era ‘Está bien, entonces, recibiremos tus lecciones ese día’. No lo hice. ¡Me arranqué el pelo!”, confesó.

La propia actriz confiesa que ella misma se exigió tener la mejor preparación para darle vida a Merlina, pues quería ser ella la que hiciera todo, y no una doble, para tener un papel de mayor calidad y que el mundo lo viera, y así fue.

“No sabía a dónde se suponía que debían ir mis manos y luego tuve que hacer que salieran dos violonchelos de un violonchelo, ¡lo cual fue ridículo! Tuvieron que empezar a usar dobles de riesgo u ocasionalmente dobles de violonchelo si no tenían tiempo de conseguir manos, pero yo insistí mucho en estar lo mejor preparada posible porque quería que pudieran usarme a mí misma, porque eso es mucho más creíble si pudieras ver tu cara!”, dijo a Variety.

Sin duda todo su esfuerzo valió la pena, pues no solo hizo el mejor trabajo con Merlina, sino que la serie fue todo un éxito y tendrá segunda temporada.