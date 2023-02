“Se van a casar”: Premonición de amiga que juntó a Belén Soto con Branco Bacovich

Tras la celebración de su matrimonio en la playa Tulum, México, Belén Soto le dedicó un emotivo mensaje a su marido Branko Bacovich en Instagram, relatando cómo fueron los inicios de la relación, lo que pensó cuando lo vio y hablaron por primera vez . Además, de destacar el significado del número seis en sus vidas.

“Para Branko. Hace exactamente 6 años atrás, conocí al amor de mi vida. Un día 6 de febrero a las 21:15 de la noche. Sin pretensión alguna, en el año 2017, cumpliendo recién mis 20 años”.

Según contó, al verlo por primera vez se hicieron realidad sus sueños del príncipe azul que idealizaba en su infancia, sin imaginar que se harían realidad.

“Vi a la persona mas semejante a lo que cuando chica y en mis sueños yo describía y dibujaba junto a mi mama como el hombre de mi vida. Alto, rubio, apuesto, de ojos azules intensos, una risa fuerte, y con humildad innata”.

Además, recordó el día que se acercó a conversar, justo cuando ella solo quería irse a su casa, como toda una cenicienta.

“Sentada sola en un sillón mirando la hora para poder escaparme a mi casa. Te acercaste, te sentaste frente a mi y me hablaste sin querer nada a cambio, con tu simpatía y ganas de conversar, intentaste de establecer temas de conversación”.

La actriz relató que el desconocido galán le habló por más de una hora, conquistándola con su manera de contar las historias y sociabilizar, algo que a ella le faltaba.

“Se van a casar”

Tras marcharse, Belén recordó que fue una amiga celestina que las hizo de cupido y quien se encargó de juntarlos, porque según le dijo aquella vez, como toda una brujita, “tú y él se van a casar”.

”Cuando llego el momento de irme, me subí al auto... no pasaron más de 30 segundos, y mi amiga Susana, se da media vuelta y me dice: “No te preocupes, tengo todo arreglado...Mas vale que te comience a interesar, porque tú y él se van a casar”.

Dicho y hecho.

”No me pregunten cómo, no crean ahora que mi amiga les va poder leer la vida, porque bruja no es, pero te conocí un día 6, y ahora luego de 6 años, a mis 26 años, nos estamos casando. Y han sido los 6 años más hermosos de mi vida. Gracias por elegirme la mujer de tu vida, Te amo por siempre. Tu Chinita”, le dedicó llena de amor.