¿Serían los exsuegros? Policía llega a casa de Shakira por denuncias de vecinos

El cumpleaños de Shakira fue el pasado 2 de febrero, pero no es sino hasta ahora, cuando trascendió que esa noche, la policía llegó a su casa por denuncias de vecinos que reclamaban por la música a todo volumen y el ruido en su residencia.

Desde tempranas horas de ese día, la artista comenzó a recibir muchos regalos, desde pasteles, cosas de lujos o cosas de surf, que es su deporte favorito.

Fans y periodistas se concentraron frente a la vivienda de la colombiana en Barcelona, España, tanto para felicitarla, como para captar el más mínimo detalle de su cumple.

Ese dos de febrero estuvo muy movido en la residencia de Shakira. La gente le gritaba sus felicitaciones cuando salió temprano en su vehículo. Ella saludaba y sonreía.

En horas de la noche, la intérprete de ‘Loba’ salió para agradecer a sus fanáticos por los gestos y detalles.

Sin embargo, no es sino hasta hace poco, cuando se conoció que la policía llegó a su residencia, según reveló El Nacional de Cataluña.

Ya en su casa, los uniformados explicaron a Shakira que llegaron al sitio por denuncias de vecinos que se quejaron del ruido en su vivienda, ubicada en Esplugues de Llobregat.

El medio EN Blau informó que esa misma noche, los oficiales levantaron un acta y explicó que la denuncia ante los organismos policiales se basó en la Ordenanza Municipal que establece que entre las 10:00 de la noche y las 8:00 de la mañana se debe respetar el descanso de los vecinos. El incumplimiento de esta norma implica una multa de 300 euros.

¿La denuncia fue de sus exsuegros?

Shakira estaría construyendo un muro para dividir su casa de la de sus suegros

Oficialmente, no se supo quién denunció a Shakira por el ruido en su casa. No obstante, trascendió que pudieron haber sido sus exsuegros, padres de su ex Gerard Piqué, ya que viven muy cerca.

Los padres del futbolista han tenido que ver y escuchar todo el movimiento en la casa de su exnuera, quien incluso puso una muñeca bruja en el balcón, mirando hacia la casa de ellos.

Al parecer, Shakira está acostumbrada a la fiesta y música dentro de su casa. Tras el éxito de Music Session #53 con Bizarrap, la artista publicó en sus redes un festejo con sus amigas. De fondo, se escucha el sonido de una canción y se ven luces al estilo discoteca.

Que sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lagrimas y también celebran los buenos momentos? pic.twitter.com/NQVbRtihGv — Shakira (@shakira) January 15, 2023

“¿Qué sería de nosotras sin las amigas que secan nuestras lágrimas y también celebran los buenos momentos?”, escribió la cantante junto al video que la muestra festejando.