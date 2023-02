Aquí “no” se baila: Confirman primera baja en programa de Canal 13 por fractura

La actriz Daniela Nicolás dio a conocer la mala noticia que no podrá ser parte de la nueva temporada del programa de Canal 13 “Aquí se baila” debido a una fractura a las costillas que sufrió mientras ensayaba, tal como explicó en un texto publicado en su cuenta de Instagram, donde lamentó también la gran oportunidad que la tenía “emocionada y ansiosa”.

“El lunes pasado estábamos terminando el ensayo y sentí un dolor en mi costilla pero nada grave, así que llamamos a nuestro querido paramédico Edward -que está con nosotros en todos los ensayos- para que me revisara. Hasta ahora nada grave, pero como Dieguito además de bailarín es enfermero me dijo que aquí no teníamos tiempo que perder porque es baile de alto rendimiento así que me aconseja que exagere y fuera a urgencia”, relató.

Tras el al doctor, le indicaron que podía continuar bailando, manteniendo los cuidados. Sin embargo, la fisura se transformó en fractura al realizar un movimiento en el aire.

“Lloré horas”

“El jueves estábamos ensayando y en un lift suena un ruido súper fuerte en el lugar donde me dolía y ahí supimos que era grave. No me caí ni estábamos haciendo algo difícil, y Edward me atendió en el momento, pero ya no me podía mover, así que volví a ir a urgencia y nos dan la triste noticia de que me había fracturado una costilla, imposibilitándome seguir en la competencia”.

“Les juro que lloré horas ese día. Lloramos todos. Fue súper triste, porque estábamos dándolo todo y el sueño de estar en el programa se acababa. La producción del programa se portó un 7 conmigo y me apoyaron en todo. Ahora me estoy cuidando full junto a mi familia que me está acompañando y espero de todo corazón poder volver en el futuro”, cerró Daniela.

Desde el canal confirmaron que “tuvo una desafortunada lesión hace pocos días y no podrá debutar con el resto de sus compañeros debido a que se encuentra con licencia médica por algunas semanas”.

De igual forma, no descartaron que pueda reincorporarse más adelante.

“Se espera que se recupere a tiempo para integrarse con posterioridad a la temporada 2023 de Aquí se baila”, detallaron.