Doctora Carolina Herrera revela cómo descubrió infidelidad de su marido y lo encaró

Este martes 14 de febrero, en que se celebra el Día de San Valentín, se emite el último capítulo de “Juego Textual” por las pantallas de Canal 13. En la ocasión las panelistas conversarán con la doctora Carolina Herrera, conocida médico broncopulmonar e invitada frecuente a paneles televisivos, según consigna ADN Radio.

La doctora muy muy activa en los canales de TV en la época más dura de la pandemia del Covid-19, en diferentes matinales y programas orientando y dando consejos, por lo que se hizo conocida y hoy tiene muchos seguidores en redes sociales.

En “Juego Textual” Herrera aborda distintos temas de su vida personal, como la compleja enfermedad mental que aquejó a su madre. Si bien no hubo diagnostico definido, estaba vinculada a la paranoia.

“Mi mami tenía un tema con la desconfianza hacia los otros. Ella no quería que nos pasara nada malo, entonces quería controlar todos los aspectos de la vida (…) Tenía arranques de rabia física, tenía pataletas, se tiraba el pelo y tiraba cosas. Desde mi pieza siempre escuchaba que en la pieza de ella se movían los muebles, pensaba que estaban pintando”, confidenció la broncopulmonar.

Marido infiel

Pese a ser un capitulo que se emitirá el Día de los Enamorados, la doctora relató un episodio de su vida más relacionado al desamor que al amor: la infidelidad de su marido y cómo lo descubrió.

Todo se originó con un correo electrónico en una dirección que ambos tenian en común. Este decía: “Estimado doctor, lamento lo que ha pasado con el pasaje de la doctora, nos vemos”. “Y la doctora no era yo”, aclaró Herrera. Pero esta fue sólo la primera sospecha, pues más adelante encontró pelos rubios en su auto.

La medico broncopulmonar reveló que hizo un examen de ADN a ese pelo y confirmó sus sospechas. Entonces decidió encarar a su marido.

“Una mañana, a las 7 AM, en mi casa tomo el auto, un jeep, y le digo ‘¿andas con otra persona?’. Me dice ‘no’, y yo retrocedo el jeep y lo choco contra el pilar de mi casa. Le digo ‘dime la verdad’. ‘No, no ando con nadie’, marcha atrás de nuevo, segundo choque. Tercera vez, ‘¿andas con alguien?’. ‘No, y te estás portando de una manera muy rara’, me dice. Le digo ‘a las seis de la tarde todas tus cosas van a estar en la vereda, y el lunes nos vemos en el abogado’”, relató la doctora.