Gerard Piqué nombró a Shakira por primera vez y nadie esperaba su respuesta

Gerard Piqué es increíble, afirman algunos luego de verlo rápidamente con nueva pareja, sin pena y hasta aprovechándose de las canciones que ha lanzado Shakira, lo que ha generado un sentimiento de indignación. Ahora, no solamente habla de Cassio y Twingos en sus entrevistas, sino que nombra directamente a su exesposa sin pena alguna.

La separación de la década ha dado mucho de que hablar y lo seguirá haciendo mientras halla tela por cortar. Sin duda, debe ser un tema desgastante para ambos famosos, pues no pueden salir a ningún lado con alguna privacidad, porque hay miles de fotógrafos y periodistas siguiéndolos por todo lado.

Gerard Piqué nombró a Shakira por primera vez en una entrevista

En medio de esta entrevista, el tema de Shakira no se habló directamente, pero ella salió a relucir por la misma boca del futbolista. Hablando de futbol y la vida, el periodista decidió preguntarle cuál era la persona más famosa que tenía en los contactos de su celular, que no tuviera nada que ver con el futbol, a lo que él se quedó pensando.

Luego de meditarlo, confesó que podría ser perfectamente su expareja, Shakira, “diría que Shakira, tal vez, que fue mi pareja. Podría ser uno. Estoy pensando en seguidores en Instagram y sí, si estás diciendo eso, diría que Shakira por eso. Si no está relacionado con el fútbol, porque creo que Cristiano es el más seguido en el mundo, ahora” terminó por decir el exfutbolista.

En redes sociales no les cayó muy bien que nombrara a Shakira, pero al final, luego de compartir tanto y tener una familia de por medio, no pueden hacer de cuenta que 13 años no pasaron.