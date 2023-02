“Que te vaya bien”: El frío adiós a periodista Simón Oliveros tras 12 años en Mega

El periodista Simón Oliveros se refirió a su salida de Mega, señalando que la casa televisiva donde trabajó durante 12 años ya no tenía intenciones de retenerlo ni proyectos para potenciar su carrera. Por ese motivo, decidió escuchar la oferta de TVN, la cual llegó tras su salida del noticiero matinal, comentó a LUN.

“Fue un detonante dejar de hacer el Meganoticias Amanece, que era un programa que me gustaba mucho, donde lo pasaba bien, que tenía mi lenguaje y al que le estaba yendo bien, pero fue una decisión editorial y cuando uno trabaja en prensa, tiene que aceptarlo nomás. Después de eso justo llegó la oferta de TVN y dije " ya, creo que es el momento de probar en otro lado”.

Respecto a si negoció, aseguró que no hubo chance, puesto que el canal al saber que tenía una oferta le habrían dicho “que te vaya bien”, aunque de una manera más sutil.

“Renuncié personalmente y no quería negociar., tampoco puse la oferta que tenía sobre la mesa. Yo diría que había una convicción, de ellos y mía, que mi etapa en Mega había culminado, ya había dado todo lo que podía dar”.

Hasta con alfombra roja

Respecto al nuevo desafío en TVN donde llegará como rostro de prensa y notero del matinal Buenos días a todos, señaló que “voy a poder hacer cosas en conducción más allá de lo que se hace en los matinales”.

Esto, porque “sentí que cumplí una etapa en Mega, porque no tenía muchas cosas más que hacer, una vez que me sacaron del Meganoticias amanece, quedé en lo mismo que hacía hace cinco años. No había la posibilidad de seguir creciendo en lo que yo quería, que es la animación sin dejar la calle”.

Incluso, el periodista pasará por la alfombra roja del Festival de Viña, como la nueva estrella de Televisión Nacional.