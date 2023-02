“Un poquito fuera de control”: Leo Caprile admite la vez animó “bebido” en televisión

Leo Caprile tiene fama de ser el alma de la fiesta, bohemio por excelencia. Pero la noche del lunes admitió, en una nueva edición de “Juego Textual” por las pantallas de Canal 13, que en una ocasión animó un programa de televisión bajo los efectos del alcohol, tal como se aprecia en el video YouTube.

La situación ocurrió en una de las rondas de preguntas “al hueso” de las panelistas. “A propósito de estar bebido, me llamó la atención que has animado bebido”, interpeló Tita Ureta.

“¿En qué circunstancias fueron? ¿En qué canal? ¿En qué programa? ¿Hace mucho tiempo?”, inquirió la periodista.

“En todos los programas”, bromeó Caprile. A continuación recordó que eso sucedió en un capítulo de “Casi en serio”, icónico espacio de las tardes en La Red entre 1999 y 2001.

“Se me calentó la jeta”

“Había un almuerzo, previo al programa, con un cliente”, contó. “Y el cliente curado como él solo”, al grade de que “se comió el asado con whisky”.

En esas circunstancias, Leo admitió que “se me calentó la jeta”, y al final accedió a beber un vaso de licor. “Estaba bueno”, reconoció. “Y el whisky del cliente es más rico, porque compra el caro”. Y luego continuó con un segundo vaso.

“Y caramboleado”, definió su estado etílico en ese momento.

Caprile aclaró que no llegó a un estado deplorable, pero reconoce que “estaba un poquito fuera de control”. No obstante, asegura que no se arrepiente de ese hecho.