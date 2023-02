Difunden parte “censurada” de declaración de Mauricio Correa en “Mucho Gusto”

“Nosotros rescatamos la parte censurada de este video, que usted todavía no ha visto. Esto es lo que Mauricio Correa dijo anoche, en vivo, en su canal de YouTube”. De esta forma el periodista Andrés Caniulef anunció en “Mucho Gusto” el segmento que habría sido borrado por el productor Mauricio Correa tras entregar su declaración explicando su renuncia al Festival de Viña del Mar, según recoge La Cuarta.

Sin mayores preámbulos, procedieron a reproducir el video.

“Hice esto porque deseaba contar mi verdad. Siempre es bueno conta la de uno. He tratado de ser lo más transparente posible, he tratado de no mencionar a nadie, porque ellos tendrán el momento de hacerlo. Estoy con pena, con frustración de no haber podido cumplir el sueño de mi vida, que era estar detrás de las decisiones que se toman en la Quinta Vergara”, se sinceró Correa.

Asimismo, el ex TVN expresó que “hacer el Festival de Viña del Mar era el sueño de mi vida, se me escapó. En la vida no todo funciona como un quiere o como una lo sueña, pero hay que pararse, hay que seguir adelante”.

Karen se emociona con las palabras de Correa

Tras rememorar a Felipe Camiroaga y parte de su trayectoria, el director de televisión hizo un llamado especial: “Por favor, vean el Festival, hay un equipo de profesionales que lo han preparado con muchas ganas. Espero que sea un Festival muy exitoso y con un peak de rating de todos los festivales”.

Visiblemente emocionada, Karen Doggenweiler se refirió a las palabras- hasta ahora desconocidas- de Mauricio Correa, con quien trabajó muchos años en la señal estatal: “A mí me llega especialmente el mensaje de Mauricio, porque sé que se le iba la vida con esto. Da mucha lata que personas que aman su oficio, que se les va la vida por el Festival... da mucha pena”.