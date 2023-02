Entrevistamos a Evangeline Lilly, la Avispa en Ant-Man and the Wasp: Quantumania: “Los fans van a amar a Kang”

Cuando Marvel Studios lanzó en 2018 la secuela de Ant-Man (2015), Ant-Man and the Wasp, confirmaba dos cosas: que el Hombre Hormiga necesitaría ayuda de su compañera y que Evangeline Lilly, quien interpreta a Hope Van Dyne en el Universo Cinematográfico (MCU, por sus siglas en inglés), pasaría a tener un rol aún más protagónico.

Tras su exitosa actuación en la secuela, en la que ayudó a rescatar del Reino Cuántico a su madre Janet (Michelle Pfeiffer) con ayuda de Scott Lang (Paul Rudd) y el doctor Hank Pym (Michael Douglas), Lilly volvió como Hope en Avengers: Endgame (2019) y hace lo propio en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la nueva película del MCU y el inicio de la Fase 5.

La actriz canadiense de 43 años se dio a conocer en la industria del entretenimiento por su papel de Kate Austen en la serie Lost (2004-2010). Antes de dar el salto al MCU, interpretó a Tauriel en El Hobbit: la desolación de Smaug (2013) y El Hobbit: la batalla de los Cinco Ejércitos (2014).

Quantumania, dirigida por Peyton Reed, se estrena globalmente este jueves 16 de febrero y días antes de su lanzamiento en los cines pudimos entrevistar a Evangeline Lilly, con quien conversamos sobre qué deben esperar los fans del MCU de la cinta, cómo evolucionó su personaje desde la primera entrega de Ant-Man, el protagonismo femenino en el largometraje y su opinión sobre el nuevo supervillano del MCU, Kang el Conquistador, en la piel de Jonathan Majors.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Evangeline Lilly: “Esta es una familia de mujeres capaces, inteligentes y feroces”

- Ant-Man and the Wasp: Quantumania abre el telón de la Fase 5 del MCU. En términos generales, ¿qué pueden esperar los fanáticos de Marvel de esta película?

“En términos generales, los fans pueden esperar una película divertida y dulce, como las que siempre obtuvieron de la franquicia de Ant-Man. Pueden esperar una historia épica, hermosa y enorme que generalmente se les cuenta en el Universo cinematográfico de Marvel. Esas dos cosas simplemente chocan en esta película para que obtengan la pequeñez de Ant-Man y la inmensidad del Universo Marvel”.

- ¿Cómo ha cambiado Hope desde la primera película de Ant-Man y cómo describirías su viaje desde entonces hasta Quantumania?

“Bueno, en la primera película de Ant-Man conocimos a una Hope que realmente se dedicaba a su trabajo y no se dedicaba a ningún ser humano en realidad. Ella no tenía una relación en su vida, era fría, era cerrada, tenía un terrible relación con su padre, a ella realmente no le gustaba Scott Lang y ahora estamos en un lugar donde reparó su relación con su padre, trajo a su madre de vuelta del Reino Cuántico, se enamoró de Scott Lang y ahora es la madrastra de Cassie Lang, por lo que su corazón está lleno, su vida es hermosa, está conectada, es vulnerable y todo ese amor se está derramando en su trabajo y en el bien que está haciendo por el mundo a través de su propia empresa de tecnología”.

The Wasp

- Esta película tiene a dos hombres como el principal protagonista y como antagonista, pero la presencia femenina y heroica que imponen Janet, Cassie y Hope también marca la trama. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?

“Bueno, quiero decir que fue genial ver a Michelle Pfeiffer (Janet Van Dyne) tan destacada en esta película y verla a ella y a partes de su historia en el Reino Cuántico. Creo que uno de los momentos más conmovedores de las películas fue cuando la vi hablando de haber dejado a Hope, es una escena muy emocional y es hermosa. Y eso solo supone que, en contra de que ella sea una guerrera feroz, también sea una científica muy competente. En la franquicia de Ant-Man, una de las cosas que creo que es realmente muy divertida es que todas las mujeres son físicamente capaces, están emocionalmente presentes y son muy inteligentes, esa es una gran combinación, es una familia de mujeres feroces”.

- Quantumania es la primera película de Ant-Man donde toda la familia está unida. ¿Qué importancia tiene esto en la película y cuánto amor familiar veremos?

“Toda esta película trata completamente sobre el amor familiar y todas las películas de Ant-Man siempre tratan sobre el amor familiar. Es una de las cosas que creo que es nuestra firma y que más amamos de nuestra franquicia. La familia está unida, pero ya verás muy rápidamente que se separan en el Reino Cuántico, por lo que hay mucha emoción y mucho sobre la historia que se contará sobre lo que sucede cuando se separan, pero en última instancia, la historia es cien por ciento sobre la familia, sobre la familia que se sacrifica por cada uno, unos a otros, cuidándonos unos a otros y recuperándonos unos a otros”.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania

- ¿Qué puedes decir sobre Kang the Conqueror, el nuevo supervillano del MCU?

“Creo que los fanáticos lo van a amar, sé que ya lo hacen, pero lo van a amar aún más, él es fenomenal en esta película, Jonathan es ‘Major’ en esta película”.