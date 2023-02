“Es algo que no he visto antes en el Festival”: María Luisa Godoy adelantó el vestuario que usará en la Quinta Vergara

María Luisa Godoy adelantó este miércoles, en el matinal “Buenos días a todos”, los trajes que usará tanto en la Gala como en las próximas jornadas del Festival de la Canción de Viña del Mar.

El anuncio lo hizo en un despacho del recién incorporado Simón Oliveros, quien acorraló a la animadora de TVN para que contara de los looks y outfits que vestirá en las noches festivaleras.

“Te encargo el tajo que tiene”, fue el indiscreto comentario del exnotero de Mega luego que María Luisa contara que el primer vestido que ocupará en la Quinta Vergara será de la diseñadora “Javiera Jordán, tremenda”.

Los looks de María Luisa Godoy

“Abro con ella, el tipo de vestido que llevo es algo que no he visto antes en el Festival de Viña (...) es por lejos el vestuario del festival más jugado”, confesó la conductora del canal público.

“Yo no soy de usar cosas con mucho volumen. El primer vestido es jugado, se saca una parte, aunque no es que me la vaya a sacar en el escenario”, anticipó Godoy, quien además reconoció que en otra de sus prendas para el evento “uso flores, que es la tendencia ahora. Es súper jugado”.

Sobre el final, María Luisa contó que su vestido para la Gala será uno “como bien de moda” y que una vez que lo haya usado será subastado para ir en ayuda de la Fundación Edudown, una corporación sin fines de lucro “que atiende a niños, niñas y jóvenes con síndrome de Down en forma gratuita”.

“No sé si es tan rupturista, pero es como bien de moda. Quería que fuera alegre y llamativo”, aclaró la animadora del Festival.

Cabe recordar que no sólo el vestido de la Gala será rematado, ya que otras dos prendas que lucirá Godoy en el escenario de la Quinta Vergara irán a remate para ayudar a Bomberos de Chile.