“Es una etapa cerrada”: Andrés Caniulef da portazo a posible retorno de “Me Late”

El periodista Andrés Caniulef señaló en entrevista con el medio El Filtrador su decisión de dar un paso al costado ante un posible retorno del programa “Me Late” donde fue panelista y editor periodístico, señalando que ya es una “etapa cerrada” y actualmente se encuentra en otros proyectos que requieren de toda su energía.

Respecto al posible retorno, que se especula sería para mediados de marzo por las pantallas de La Red, pero grabado desde Tevex, donde Daniel Fuenzalida es el actual director de Programación, el actual panelista de “Mucho Gusto” comentó que “Daniel Fuenzalida siempre ha tenido en mente volver a poner en pantalla el programa. Entiendo que está en conversaciones para eso, pero para mí Me Late es una etapa cerrada”, declaró.

Si bien, confesó que “lo pasé muy bien, aprendí y compartí muy buenos momentos, hoy quiero enfocarme en lo que estoy, que no es poco”, en relación a su participación en el matinal de Mega, junto a Karen Doggenweiler y José Antonio Neme, más sus proyectos en Radio Agricultura.

“Además de mi trabajo en Mega, estoy en el programa Mirada Velvet de Radio Agricultura. Desarrollo un programa de espectáculos junto a Jon Reyes en Agricultura TV que se llama Qué se comenta y desde marzo comienzo a escribir en Revista Velvet”, explicó.

“Lo que pase en marzo...”

”Estoy súper motivado con todos esos proyectos y mi energía hoy está puesto en ellos”, agregó.

De igual forma, aclaró que aún no tiene contrato fijo en Mega, por lo tanto, decir no a Me Late es una apuesta a lo que desea realizar de aquí en adelante.

“Yo llegué en primera instancia para trabajar en esta época de verano y particularmente en el Festival de Viña. Lo que pase en marzo lo sabré en marzo. Yo hago mi trabajo lo mejor posible y siempre he dejado que sea eso lo que hable por mí”, cerró.