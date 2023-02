Julio César Rodríguez se sincera sobre polémica que afecta a Tonka Tomicic en Gala del Festival

En las semanas recientes Tonka Tomicic se ha situado en el ojo del huracán debido a la causa juicial de contrabando en la que su expareja, Parived, se encuentra imputado. La situación ha hecho dudar sobre el rol de la animadora en televisión y, puntualmente en estos días, en la edición de este año del Festival de Viña del Mar. Al respecto, Julio César Rodriguez se sinceró en pantalla, según recoge La Cuarta.

Han circulado rumores que Tonka podría ser relegada a un rol secundario en la Gala del Festival, espacio en el que ejercerá de animadora junto a Eduardo Fuentes. En ese contexto, el periodista decidió opinar francamente sobre la conductora y salir en su defensa.

“Es todo tan injusto lo que ha pasado con Tonka. ¿Puedo decir algo que no había querido decir en semanas en este programa? Voy a asumirlo y hacerme responsable. Le pongo el pecho a las balas”, anunció de entreda el animador en “Contigo en la Mañana”.

“Nunca vi una persona más bella desfilar”

Julio César aseguró que discrepa que la presencia de Tonka en la Viña se vea mermada por la polémica. “Creo que ella fue siempre la gran protagonista de las galas. O sea, nunca vi una persona más bella desfilar. Porque, además, ella tenía la expertiz... Cómo caminaba, cómo se movía, cómo saludaba, su belleza, sus vestidos, además”, expresó el comunicador. Reveló que, incluso, cuando ella aparecía en pantalla se iban a comerciales para aprovechar la alta audiencia.

Acerca del tema de fondo, el caso judicial que le incide a la animadora, JC admitió que no se ha comunicado con ella en el último tiempo, pero subrayó su gran cariño. “Yo ni he llamado a Tonka en todo este episodio, porque hemos hecho reportajes y quedaría feo... además que mejor no saber”, reconoció.

“Yo la quiero mucho. Y de verdad que a mí me ha dolido mucho todo esto y me he tratado de mantener siempre en el rol de animador y de periodista, pero le tengo un cariño... porque te digo que es una compañera de trabajo de una lealtad conmigo, pero a toda prueba”, aseguró.