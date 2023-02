“Kang el Conquistador es aterrador”: Peyton Reed, director de Ant-Man and The Wasp: Quantumania

Esta semana se estrena en Colombia la tercera parte de Ant-Man, titulada: Ant-Man and The Wasp: Quantumania, la cual abre la fase cinco del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por su sigla en inglés), y nos presenta a Kang el Conquistador, el gran enemigo de los Avengers en esta nueva etapa, interpretado por Jonathan Majors y a quien ya habíamos visto en un preludio de este personaje en la serie de Loki por Disney+.

Majors se roba el show en una película entretenida y con unos impresionantes efectos visuales, en la que el personaje de Scott Lang (Ant-Man, interpretado por Paul Rudd) asume el liderato de su familia y su relación con su hija (muy bien llevada a la pantalla por la actriz Kathryn Newton) será el eje central en la historia del conflicto ante un enemigo invencible.

En exclusiva para Publimetro, Peyton Reed, director de la nueva película de Marvel, contó lo que nos espera en pantalla:

Sin Ant-Man no hay Endgame y en esta película usted juega con la importancia de Scott Lang en el MCU, ¿cree que la película le hace honor al personaje?

Sí, creo que Quantumania ciertamente le hace honor al personaje de Scott Lang y a su historia. Hicimos una tercera película de Ant-Man, que obviamente nos entusiasma a todos, y me encanta la idea de que hemos estado en este viaje con Scott Lang, ya que él era esencialmente un don nadie, un ex convicto que trabajaba en Baskin-Robbins, y él es absorbido por este mundo más grande. Al principio era el mundo de Hank Pym, en esta tecnología de partículas Pym, y luego eventualmente se convirtió en una versión de un Avenger. Y ahora tenemos a Scott y Hope al frente y al centro como los primeros Vengadores que entran en contacto con uno de los grandes villanos de Marvel Comics de todos los tiempos, Kang el Conquistador. Ha sido un gran viaje ser parte y guiar a ese personaje a través de él. Ya sabes, hemos visto a Scott pasar de ser un tipo en los márgenes a acercarse ahora al estatus de personaje mayor en el Universo Marvel. Así que creo que para Paul, para mí y para todos los actores de esta película que han estado con nosotros durante estos ocho o nueve años, ha sido realmente gratificante.

Usted es el encargado de introducir a Kang, el gran villano en esta fase. ¿Qué tienen que esperar los fanáticos sobre la interpretación de Jonathan Majors?

Elegir a Jonathan Majors para la película fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida laboral. Quiero decir, Jonathan es un actor tan emocionante y he visto todo lo que ha hecho, y lo primero que le vi fue en una película llamada ‘Hostiles’ con Christian Bale, y él tenía un papel muy pequeño y estaba acostado en una cama muriendo mientras Christian Bale le hablaba, y eran amigos en la película y era la escena de Christian Bale, pero no podías apartar la vista del tipo acostado en la cama. Y es que Jonathan simplemente tiene esta presencia y es, ya sabes, un actor increíble entrenado clásicamente. Y entró y realmente encarnó a Kang el Conquistador. Necesitábamos a alguien que fuera físicamente imponente, alguien que fuera hiperinteligente y alguien que pudiera capturar todas las facetas de la personalidad de Kang, que es un hombre fuera de tiempo. Y él es una especie de hombre roto, y se ve obligado a no vivir la vida en línea recta, sino, ya sabes, en este tipo de bucles de tiempo, y ha tenido tantas experiencias suyas que ha estado un poco desgastado por ellas. Y, ya sabes, le dice a Scott Lang, cuando lo conoce como: “eres un Avenger, ¿te he matado antes?”. Y de repente con esta línea se abre esta idea de, “¡oh, mierda, él ha luchado contra los Avengers antes!”. ¿Cuantas veces? Tantas veces… Aparentemente no puede mantener las cosas claras. Así que ese es un ángulo fascinante para enfrentar a este villano. Nuestro objetivo era dimensionar realmente a este tipo y tomarlo de Kang el Conquistador y los cómics, para convertirlo en un verdadero villano. Para mí, los mejores villanos son en los que hay una parte de ti, ya sabes, es un tipo malo, pero te identificas con esta persona. Y obviamente también tuvimos la oportunidad de divulgar que hay una razón específica por la que Kang el Conquistador esté en el reino cuántico y que tuvo una relación pasada con uno de nuestros héroes, con Janet Van Dyne, el personaje de Michelle Pfeiffer. Y eso parecía un terreno realmente fértil para hacer esto. El encuentro con Kang es aterrador, pero también tiene un aspecto muy, muy personal y ramificaciones reales para nuestros héroes.

La fotografía en esta película es increíble. ¿cuál fue su inspiración para este impacto visual del reino cuántico?

Sabíamos que queríamos que esta película fuera aún más épica que las dos primeras películas de Ant-Man. Tuve la suerte de trabajar con Bill Pope, el director de fotografía, a quien he admirado durante muchos, muchos años. Filmó The Matrix y filmó las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Rodó tantas películas fantásticas durante años, y estaba encantado de hacerlo. Así que nos propusimos y tuvimos que crear todo el reino cuántico, su aspecto, su sensación, qué tipo de ecosistemas lo poblaban con criaturas y diferentes tipos de extraterrestres y seres allí abajo. ¿Y cómo lo trajimos a la vida? Filmamos en Pinewood, en el Reino Unido, en estos escenarios masivos, construimos estos escenarios locos y trabajamos un poco en el volumen ILM, la tecnología de escenografía y luego hicimos una pantalla azul tradicional en pantalla verde. Pero nosotros, queríamos usar casi todas las herramientas para darle vida, porque tenía que ser vibrante y tenía que ser un conjunto de paisajes y entornos completamente diferente a cualquier cosa que hayas visto en la MCU.

Tengo que preguntar esto a nombre de todos los fans: ¿qué pasó con Luis?

Cuando estábamos entrando en esta película, hay mucha historia que contar aquí. Tenemos a Scott, Hope, Hank, Janet y ahora Cassie, de 18 años, presentamos a Kang y, por supuesto, estamos conociendo a todos estos personajes locos que vemos en el reino cuántico. Y al principio, cuando estás escribiendo guiones, simplemente, ya sabes, no hay suficiente espacio para acomodar todo. Pero siento que es bueno decir que los ex-convictos todavía están por ahí y todavía están haciendo un buen trabajo con la compañía con la que comenzaron con Scott Lang, entonces, ¿quién sabe qué pasará en el futuro?