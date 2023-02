Los polémicos dichos del alcalde de Antofagasta ante denuncia de falta de baños en festival

La noche del domingo pasado se realizó la primera cita del Festival de Antofagasta 2023, donde hubo presentaciones de Kike Neira, Pailita y Noche de Brujas. No obstante, por desgracia, el certamen se vio empañado por varios incidentes en su organización y falta de seguridad, según consigna ADN Radio.

Miles de personas acudieron al Estadio Regional Calvo y Bascuñán para tratar de ver el show. Dada la alta expectación, se generó una avalancha de gente que echó por tierra las barreras de contención y evadió los cordones de ingreso.

“La organización abrió las puertas y dejó entrar a cualquiera sin control. Se cursaron infracciones por ley de seguridad privada y a la organización por no respetar aforo, tener guardias sin credencial y por retiro de guardias”, señaló el coronel Luis Franzi de la prefectura de Antofagasta.

Los polémicos argumentos del alcalde

Además, los asistentes denunciaron a venta ilegal de entradas y la falta de baños.

Frente a estas críticas, el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez, se defendió este lunes ante el Consejo Municopal con polémicos argumentos. “Cuando uno va de visita a una casa, no pide el baño, porque es de mala educación”, indicó.

“Si ustedes consideran que el festival estuvo mal organizado, que no fue bueno, respeto su opinión. Yo vi gente feliz (…) yo los vi supercómodos (a los concejales) sentados en la primera fila disfrutando del show junto a sus familias y amigos”, expresó el jefe comunal.

Velásquez, que recibió el emplazamiento de los concejales, incluso se defendió señalando que “mi mamá me decía que cuando uno salía de la casa, para que le fuera bien, para tener buena suerte, tenía que ir al baño antes”.

“Yo no utilicé ningún baño, ni caseta, ni VIP ni nada, yo me aguanté llegar acá a la Municipalidad a las 4 de la mañana y ocupé el baño de mi oficina. No estuve todo el rato comiendo y tomando líquido, estuve trabajando y por eso no se me llenó la vejiga ni el estómago”, insistió en su argumento el alcalde.

Estas palabras causaron indignación en la concejala Norma Leiva, quien le respondió: “Vamos a ver si así le enseñaron a la Seremi de Salud que fue y se fue bastante molesta, porque nos van a multar probablemente y ahí hay responsabilidad”.