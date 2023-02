Mauricio Correa se sinceró tras su renuncia: “De corazón quiero que al Festival le vaya bien”

En “Mucho Gusto” se habló sobre las últimas declaraciones de Mauricio Correa, productor ejecutivo del Festival de Viña del Mar, quien renunció a su cargo debido a los diversos problemas que ha tenido la organización de esta última edición.

“Por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar (...) Yo me comunico con un ejecutivo de la productora que trae a los artistas, y él me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer, porque yo no estoy en el contrato, que ellos firmaron con los canales”, señaló en un video que subió a su cuenta de Youtube.

“Está con mucha pena y mucha frustración”

Durante el transcurso del matinal, Correa se comunicó con Karen Doggenweiler. “Está con mucha pena y mucha frustración”, comenzó la animadora, quien agradeció que le haya escrito y señaló que lo admira y quiere mucho.

Doggenweiler señaló que él se disculpó por no poder ahondar en el tema, “‘tú me conoces y sabes que debía hacerlo’. Dice que está con mucha pena y mucha frustración, aguantó harto tiempo, aguantó hartas cosas”, señaló la conductora del matinal.

“De corazón quiero que al Festival le vaya bien, hay cabros jóvenes que se sacan la cresta trabajando”, señaló el productor.