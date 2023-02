“Se lo querían cagar”: José Antonio Neme acusa “golpe de estado” a Mauricio Correa

El periodista José Antonio Neme realizó un duro diagnóstico a la situación que sufrió el productor Mauricio Correa, quien renunció al cargo que tenía en la organización del Festival de Viña de Mar, luego de sentirse marginado y no considerado en la toma de decisiones. Esto tras la salida de Yerko Puchento, a quien no le respetaron actuar ante un público adulto.

Fue en el matinal “Mucho Gusto” de Mega, cuando sus animadores analizaron las palabras de Correa, de quien fueron compañeros de trabajo en TVN

“Creo que es súper grave lo que pasó. Su palabra vale. Es súper feo lo que le hicieron. Yo me imagino que debió ser súper doloroso para él”, indicó Karen Doggenweiler, según consignó La Cuarta.

“Yo creo que aquí hay algo que no sabemos. Perdón que lo diga”, complementó Neme, haciendo alusión que no era posible que en su calidad de productor ejecutivo no fuera informado que el grupo Maná se bajaba del Festival de Viña, lo cual perjudicaba directamente al comediante Daniel Alcaino.

Golpe de estado

“¿Tú me vas a decir a mí que Mauricio Correa, productor ejecutivo del Festival de Viña, es el último en enterarse que se baja Maná, por casualidad, porque se les olvidó decirle? No, pueh. Alguien dolosamente le ocultó esa información”, aseguró el periodista.

Además, fue más allá, señalando que “eso habla de que había una operación en contra de Mauricio Correa. Se lo querían cagar”.

“Lo que yo creo que no es que alguien se le olvidó decirle, él está dejando ver que alguien lo quería marginar. Evidentemente, esta alianza entre los dos canales no está funcionando. Aquí hay un golpe de Estado en contra de Mauricio Correa”, sentenció.

“No estoy en el contrato”

Según el relato de Mauricio Correa explicando su salida, señaló que “por dignidad, por convicción y con mucho dolor, tuve que renunciar...yo me comunico con un ejecutivo de la productora que trae a los artistas, y él me dice que ninguna instrucción mía la puede obedecer, porque yo no estoy en el contrato, que ellos firmaron con los canales”, lamentó.