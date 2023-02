Shakira probó que sus hijos son su mejor ‘Valentín’ y la aplauden por ser una gran mamá

El pasado 14 de febrero se celebró el Día del Amor y la Amistad en todo el mundo, algo a lo que también se sumó la propia Shakira.

Sin importar su separación con Gerard Piqué a mediados de 2022 y estar disfrutando de una etapa de soltería para sanar las heridas que le dejó esa relación, la colombiana disfruta del amor más bonito del mundo, que es el de la maternidad.

Sus dos hijos, Milan y Sasha, de 11 y 9 años, respectivamente, se han convertido en su mayor fortaleza para poder encarar todos los retos que le ha dejado la ruptura, así como lidiar con la demanda de la Hacienda española y la delicada salud de su papá.

Por eso, Shakira aprovechó el Día de San Valentín para celebrar juntos con sus dos pequeños esta fecha tan especial y les preparó incluso algunas sorpresas para hacerles saber lo importantes que son en sus vidas.

La artista de 46 años les preparó una comida especial decorada acorde con la fecha, que consistió en leche rosada y galletas en forma de corazón antes de ir a dormir a modo de snack, hasta con manteles y cubiertos, demostrando lo detallista que es con ellos.

Shakira le preparó un romántico snack a sus hijos Instagram @shakira

También, Shakira mostró otra compañía muy especial. Se trató del conejito de la familia, al que le puso una elegante pajarita roja y lo presumió en las redes sociales, pues las mascotas también tienen un lugar especial en la familia.

Shakira presumió su compañía 'especial' Instagram @shakira

Igualmente, la intérprete de Waka Waka también le envió un guiño a Piqué. Publicó un video limpiando el suelo de su casa en unos taconazos y cantando el tema “Kill Bill”, de Sza. “Podría matar a mi ex, no es la mejor idea”, dice una parte de la letra que no pasó desapercibida.