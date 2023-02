Eugenia Lemos y su propuesta para la Gala: “Nadie se puede imaginar, al ver el vestido, que se tratan de cápsulas de café”

La actriz y presentadora argentina, Eugenia Lemos, es una de las tantas invitadas de este viernes a la sustentable y ecológica Gala del Festival de Viña del Mar, evento del espectáculo nacional al que llegará vestida con un particular traje confeccionado con 400 cápsulas de café.

El diseño de la innovadora prenda de Euge está a cargo de los diseñadores de Casa Santander, Bernardo Santander y Giovanni Risso, quienes reconocieron que el material del traje de Lemos les llevó unos dos meses poder reunirlo.

Y el resultado, en palabras de la argentina, es un impresionante vestido con el espera “estar a la altura” del evento.

El concepto de Eugenia Lemos

“Había que elegir entre mar, tierra y aire. Yo opté por la primera opción. Lo que usaré se basa en el contraste de la brutalidad del mar y la fragilidad de los corales. Lo que queremos lograr es transportarnos en un viaje submarino”, cuenta Euge.

La dupla tras el diseño también se muestra emocionada de cara a la presentación de la figura mediática.

“Tomamos alrededor de cuatro cafés cada uno todos los días, así que recolectar no fue un problema, jajajá. Siempre nos preocupamos de reciclarlas y esta vez quisimos darle un sentido más noble”, señala Bernardo. “Las teníamos en casa y cuando se dio a conocer el concepto de la Gala supimos que era momento de reutilizarlas y qué mejor que a través de lo que sabemos hacer”, dice por su parte Giovanni.

Eugenia Lemos. Fuente: Instagram @eugenialemosok.

“Fueron intervenidas una a una. Se cortaron y se limpió todo el café. Se les dieron forma de escamas, luego se pintaron, barnizaron, se les puso un brillante y también un cristal para simular pedrería. Además, reutilizamos su aluminio para completar el ciclo total de dicho material. Más de 400 cápsulas resultaron en 600 escamas”, cuenta Bernardo, quien asegura que la recolección del material tardó “dos meses (...) en época de Gala tomamos café todo el día”.

Y el proceso de convertir los envases de café en escamas, agrega Giovanni, llevó “alrededor de dos minutos”.

“Es un vestido que tiene más que un kilómetro de tul. Tiene lentejuelas que fueron hechas de latas (de bebidas). Las escamas de las cápsulas hacen un bordado y entramado en el cuerpo para darle la figura de un coral. Quisimos invitar a la gente a un viaje al fondo del mar, a su preservación y al infinito mundo debajo de su oleaje”, explicó el diseñador.

“Teníamos muchas ganas de hacer un traje con elementos reutilizables y a ellos se les ocurrió la idea. Nadie se puede imaginar, al ver el vestido, que se tratan de cápsulas de café. Un elemento que iba a terminar en la basura ahora tiene una segunda vida, pero además una forma totalmente diferente a lo que fue diseñado y usado”, expone, por su parte, la mediática, quien anticipa que cada uno de los invitados a la Gala de este viernes “se la van a jugar” por presentar el modelo más llamativo y con sentido ecológico.

“Las personas que aceptaron la invitación se las van a jugar, así que yo voy a estar a la altura también. Ha sido una Gala diferente para mí porque la he tenido que preparar a distancia ya que cuando me invitaron estaba de vacaciones en la Polinesia. He tenido muchas reuniones por Meet para elegir colores y telas, todo a las cuatro o cinco de la mañana”, cerró.