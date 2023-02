“La media perso Mariano”: Rabia en televientes por actitud de personaje en “La Ley de Baltazar”

Tanto Mariano (Gabriel Cañas), Gabriel (Simón Pesutic) y Antonia (Daniela Ramírez) se han enterado del produndo secreto: la madre biológica de Lucas (Francisco Dañobeitía) es la monja- tía de estos hermanos- Margarita (Amparo Noguera). Con la situación al rojo vivo, Mariano le dio una particular orden a la religiosa, tal como se aprecia en el adelanto de la teleserie en el video de YouTube.

En efecto, ninguno de los hijos de Baltazar y Paula- fallecida hace años- se ha tomado bien la revelación ni han mostrado una pizca de interés en conocer pormenores de cómo fue la historia en el pasado.

“Yo creo que este es un punto sin retorno”, le confesó Margarita a su retoño biológico en el adelanto de “La Ley de Baltazar”. “No me siento capaz de llevar la vida que estaba llevando hasta ahora”, refiriéndose a que sus sobrinos no la quieren ver ni en pelea de perros.

¡¿Perdón?!

“Yo no quiero saber nada de ella, de mi papá ni de Lucas; no voy a jugar a la familia feliz, no me voy a prestar para eso”, disparó Antonia en una escena junto a sus hermanos.

A continuación, Mariano visitó a su tía y le planteó: “Todos los que tienen que saber ya saben”. Luego añadió muy suelto de cuerpo: “Creo que llegó el momento que tú, Margarita, te vayas, no sé, a misionar, a rezar, ayudar a la gente, alguna de las cosas que hacen en su trabajo”.

Ante estas palabras, Margarita, notoriamente sorprendida, le contestó: “¡¿Perdón?!”, evidenciando su molestia. Lo que Mariano olvida es que la hermana de su fallecida madre ha vivido durante toda su vida en Cochamó, mientras que él regresó a esos parajes sureños después de pasar toda su adultez en Santiago.

Revisa el momento

