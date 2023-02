Lucero vuelve a las telenovelas y estas fueron las reacciones de los famosos con la noticia

El mundo del entretenimiento mexicano está de celebración y es que Lucero regresa a las pantallas con una nueva telenovela tras años de ausencia.

La famosa fue la encargada de dar la buena noticia a través de las redes sociales, generando mucha expectativa al asumir el protagónico junto con José Ron.

“A partir de hoy… esta maravillosa historia empieza a ser una realidad. De la pluma mágica de Juan Rulfo, El Gallo De Oro llegará muy pronto a sus pantallas a través de VIX+”, escribió la cantante, dejando una divertida postal que revela cómo lucirá en la trama.

De inmediato, la publicación se hizo con más de 50 mil ‘me gusta’ y miles más de comentarios de los fans elogiando a la ex esposa de Manuel Mijares por este nuevo logro, algo que también hicieron muchos de sus colegas.

Así reaccionaron los famosos al regreso de Lucero a las telenovelas

En gran gesto de respeto, admiración y compañerismo, varias celebridades le expresaron a Lucero su felicidad por verla de nuevo en las telenovelas.

“Muchas felicidades querida y adorada Lucero. Ya se te extrañaba en pantalla. Será un éxito”, escribió Sebastián Rulli, uno de los primeros en manifestar sus buenos deseos.

“Mucho éxito”, dijo Irina Baeva. “Te ves espectacular”, expresó Eugenia Cauduro, mientras que Claudia Martín dijo “Wow, me encanta”, Javier Castillo se confesó fan diciendo “ya quiero verlo” y Chantal Andere celebró con un “Yeiii”, de emoción.

El Güero Castro, Itatí Cantoral, José Ron, entre otros famosos, fueron parte de esta emoción colectiva por una nueva etapa en su carrera y que promete ser muy interesante, pues la condición de Lucero para volver a las telenovelas es que la historia valiera la pena.

“Yo como actriz, me encantaría poder hacer algo en televisión que no tuviera forzosamente que tener escenas ni desnudos de cosas horrorosas, que luego en serio hay mucho público que no lo puede ver…”, manifestó hace tiempo.